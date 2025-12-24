遊日港人瘋狂抽中「玉桂狗焗爐」一番賞頭獎湧現大量苦主：求帶走

去日本旅行，不少人都會試抽一番賞，想抽隻公仔或小掛飾留念。近日社交平台Threads湧現大批香港人，分享自己在日本中到頭獎，而獎品竟是一個焗爐，結果演變成一場哭笑不得的的「玉桂狗焗爐之亂」，引起網民熱議。



近日有網民在Threads發文表示自己在日本「諗住玩下一番賞，順便帶份手信俾鍾意玉桂狗嘅外甥女」，卻抽到頭獎玉桂狗焗爐。原意可能只是想抽隻公仔或小掛飾留念，結果卻「一抽入魂」擊中全盤只有兩部的多士焗爐。帖文一出隨即引來回應，原來這並非單一事件，有不少網民稱自己同樣抽到焗爐。

其實今次「玉桂狗冬日cafe」一番賞的獎品相當豐富，除了這個令人頭痕的多士焗爐外，還有攬枕、毛毯、收納盒及毛公仔掛飾等。但無論是在福岡、大阪還是北海道，香港人中到頭獎的機率似乎異常地高。面對這次「焗爐之亂」，網民都紛紛表示「到底個焗爐有幾鍾意香港人？」、「係咪全日本嘅存貨都等緊跟香港人返屋企？」

本次玉桂狗一番賞獎品（Sanrio）

但由於焗爐連包裝體積巨大，既不能當手提行李上機，寄艙又要額外付費，成本不低。加上日本電器的電壓與香港不同，想要帶回香港使用就必須要配變壓器「火牛」，而分分鐘「隻牛貴過部機」。因此有人建議抽中之後最好即時在日本轉手賣出，亦有遊客無奈表示自己實在帶不走這份大獎，希望能免費轉贈給當地的有緣人。

有不少網民分享相同經歷，表示「一番賞嘅電器真係好中意揀香港人中奬」。原來「一番賞受害者」遍布各大系列，有人在抽Hello Kitty一番賞時抽中一部小丸子機；有人抽Melody時抽中一部風扇，甚至有人試過抽中玉桂狗床墊。獎品雖然精美，但面對運勢和電壓問題，只能說這份好運氣真的太沉重。