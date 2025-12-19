韓國瘋傳LG舊冷氣機LOGO藏純金　金飾店老闆親證係真!值近4千港元

近期韓網掀起一股拆冷氣機「挖金」熱潮！有經營珠寶金飾店的韓國 YouTuber 爆料，一款20多年前LG出的限量版冷氣機，其機身上的品牌標誌（LOGO）有含金成份。她更拿該標誌做鑑定，結果令人震驚——該標誌並非鍍金或 K 金，而是貨真價實的純金！

綜合韓媒報導，整個「淘金熱」是源於一名叫「玲玲姐姐」的韓國 YouTuber（링링언니）發放的一條短片引起。「玲玲姐姐」本身經營珠寶金飾店，她於 11 日上載了一段影片。影片中一名女顧客拿著幾塊變形的金色金屬碎片來到店裡，並表示：「這是從 LG Whisen 冷氣機正面拆下來的標誌。」

女顧客繼續解釋：「當年買機安裝時，安裝師傅就說過這是金做的，廣告裡也說是黃金標誌。那時候大家還開玩笑說，要是拆下來賣掉，起碼能值 1 萬韓圜（約 53 港元）。」「玲玲姐姐」最初抱著懷疑態度進行熔煉檢測，結果令人震驚——該標誌並非鍍金或 K 金，而是貨真價實的純金！

由於近期金價大漲，這個重量約為 1 錢（3.75克）的標誌，扣除耗損及手續費後，最終鑑定價值高達 71.3 萬韓圜（約 3,750 港元）成交。消息傳開後，第二名顧客隨即帶著保存更完整的標誌上門，他表示當年曾帶著標誌去附近的銀樓鑑定，但被老闆質疑「沒有保證書，看起來不像金子」，差點就當成廢鐵丟掉。但最後第二名顧客也成功換取 74.8 萬韓圜（約 3,940 港元）。

到底為什麼冷氣機會有黃金？

根據資料顯示，片中所講述的這款冷氣機，其實是LG 在 2005 年生產，當年是為了紀念其「Whisen」系列冷氣機連續 5 年蟬聯全球銷量第一，特別推出限量 1 萬部的紀念機型，機身上正鑲嵌了純金 LOGO。此外，2008 年推出的限量版「藝術冷氣機」系列，也曾鑲嵌重約一錢的純金名牌。

網民分享「拆金」秘訣：用釣魚線最穩陣

短片引來韓國網民熱議，有人留言表示：「這簡直是 LG 給老客戶的驚喜禮物」、「當年買冷氣的錢，現在靠一個 LOGO 就回本了一半」、「快去看看奶奶家的冷氣機標誌是不是金色的」。同時，有影片中也分享了拆卸秘訣：只要使用釣魚線，像鋸東西一樣來回摩擦標誌背面，就能在不損壞機身的情況下，將「金牌」取下。

