韓國爆紅「逃跑小人」Reels！TWICE版本掀熱論　4招掌握拍攝秘技

韓國社交平台近日流行有一種叫「逃跑小人」的影相方法，片中會看到一個戴帽子的「小人」不停地用碎步奔跑，動作急促得好像遊戲裡被巨人發現、正努力逃跑一樣。不少韓團都有玩埋一份，讓這拍攝方式更加爆紅！到底怎樣才能拍出最可愛的「逃跑小人」呢？讓我們一起看看吧！



「逃跑小人」的拍照方式爆紅後，ILLIT，Super Junior D&E，Boynextdoor等韓團都忍不住紛紛拍攝各自的版本，當中近日來港開show的Twice版本「逃跑小人」更掀起網絡熱論，粉絲們都一致大讚可愛。由於影片裡成員都戴著帽子沒有露臉，令粉絲都紛紛根據服裝和動作去猜是哪一位成員，讓討論度瞬間飆升。

想要拍攝出同款可愛的「逃跑小人」影片，其實不難！大家只要跟住以下4招，便可以輕鬆掌握！

【第一招】首先，拍攝者即影片中抓著「小人」帽子的巨人，需要到比較高的位置，例如樓梯，石壆等的地方。

【第二招】拍攝者的需要從上往下俯拍，並將鏡頭調教至0.5x廣角。

【第三招】拍攝者拍攝時需要單手固定抓住主角「小人」帽的尖端，另一隻手則固定手機位置。

【第四招】最後，主角「小人」則需要讓雙手和靠近鏡頭的腳同步前後擺動，以營造出瘋狂逃跑的感覺。完成後只要將影片轉換至快速模式，那就大功告成啦！