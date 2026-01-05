日本「孤獨死」普遍　親屬拒領遺體！日本一年4.2萬遺體無人認

日本步入超高齡化社會，「孤獨死」的現象越來越普遍。前檢視官山形真紀在其著作《檢視官的現場》中，透過3年間處理約1600具遺體的經歷，揭示了被稱為「多死社會」下的冷漠現實——好多人死後不僅無人知曉，甚至遭親屬拒絕領回遺體。



根據厚生勞動省《令和6年（2024）人口動態統計（確定數）概況》最新數據顯示，2024年日本約有160萬人死亡，較前一年增加了近3萬人。隨著死亡人數連年攀升，日本正深陷「多死社會」的困局，當死亡變得普遍，人走後到底由誰來處理身後事，成為當地社會最棘手的難題。

日本步入超高齡化社會，「孤獨死」的現象越來越普遍。（《歡迎下次光臨》劇照）

日本一名前「檢視官」（負責調查與勘驗死亡現場的警官）山形真紀在著作《檢視官的現場》中記錄了一單真實個案，一名80多歲獨居老人因單位傳出異味，警方破門後發現其倒斃屋內。經法醫檢驗，老人已死去約一個月，遺體高度腐爛。

調查發現，這名老人的身世其實相當普通，生於東京，一生循規蹈矩，年輕時有工作，退休後過著平穩的年金生活。然而，隨著丈夫先一步離世，膝下無兒女的她開始獨居，唯一的親人就是親生弟弟。

警方聯絡上對方認領遺體，卻得到了出人意料的回覆。當要求他領回遺體時，弟弟在電話中果斷拒絕「我自己都老了，沒錢，跟姐姐很久沒聯絡，感情不好。」

山形真紀指出，這種情況在當今日本社會已成常態，進入了「僅憑一通電話就拒絕認屍」的時代。即使是直系親屬如父母或子女，亦常以「經濟困難」、「居住地太遠」、「身體不好」或「過往有積怨」等理由，拒絕處理親人後事。

即使是直系親屬都經常一通電話就拒絕處理親人後事。（《孤獨死又怎樣》劇照）

一旦確認無人認領，遺體最終只能交由地方政府處理。這些曾經支撐社會發展的普通人，死後無法進入家族墓地，只能被集體火化，成為無人祭拜的「無緣佛」。山形女士亦感嘆，每次面對這些被遺棄的遺體，只能在心中默默向死者道別。

現時法律規定，沒人認領的遺體要由政府負責火化，但这個重擔已令地方政府透不過氣。在厚生勞動省的調查中，2023財年無人認領的遺體約有4.2萬具，佔總死亡人數的2.7%。尤其在人口密集的大城市，情況更為嚴峻。雖然約55%的市鎮能在一週內完成火化，但在大城市，往往需要等待32至61天，甚至有超過兩成的個案需要輪候兩個月以上。

而地方政府在處理這些遺體時，往往會陷入兩難局面。是否花時間尋找親屬，很大程度受限於遺體存放設施的容量。若因空間不足而太快火化，日後容易引發與家屬的法律糾紛；但若為了尋找親屬而長期存放，又會衍生出高昂的保管費用及遺體腐壞等衛生問題。日本綜合研究所的報告直言，現行的法律與制度滯後，無力應對這場席捲而來的「多死社會」危機。

