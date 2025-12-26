頂流人氣AV女優私下愛好反差超大　進軍街頭潮流領域與陳冠希合作

坐擁著強勢人氣的涼森玲夢，不僅為目前影業中，於 X（Twitter）平台坐擁 「第三高粉絲數」 的頂流要角外（*目前第一為 河北彩伽，第二為 七沢みあ），其近年更積極朝往街頭潮流領域發展。



包括攜手陳冠希出席在曼谷、LA 等地方的 pop-up store 活動，皆十足能想見涼森玲夢持續高飛的關注度。

涼森玲夢（左二）和陳冠希（右一）參加品牌活動。（juicestore@IG）

然而，雖說在多元領域都締造精彩佳績，但礙於著個人 X（Twitter）主帳號被官方 shadow ban 的緣由，便令她重新啟用了另外一個子帳號。有趣的是，該子帳號才使用不到一個月的狀況下，就吸引 「破萬人」 追蹤外，涼森玲夢 更逗趣寫下：

本当は釣り用アカウント作ろうとしたんだけど結局ずーっと動かしてなくてサブ垢になりました（意即：本來是想經營一個釣魚專用帳號的，結果從 2023 年後完全沒動過，就變成純粹的備用帳號了）

的話語關係，驚喜吐露出自己私下愛釣魚的個性。

事實上，不僅在穿搭上有顯著風格，涼森玲夢 更是坐擁著多個精湛才華，包括 「擅於劍玉」、「喜愛打高爾夫」 外，「釣魚活動」 亦為她廣為人知的興趣。比方在過往，她便曾於 Instagram 分享自己釣到黑鮪魚的喜悅，於當時就令許多群眾們驚艷連連！

另外值得一提的是，隨著 2025 年正式進入尾聲，工作滿檔的 涼森玲夢 仍在近日於澀谷舉行名為「EMOTIONS」的寫真展覽，那麼如此動作頻頻的她，是否會在嶄新的 2026 年初，就帶來讓粉絲們驚喜的新動向呢？對此感興趣的朋友，不妨就持續鎖定我們的後續報導，繼續帶給你更多關乎 涼森玲夢 的即時情報。

