「最強美腿」AV女神即將引退粉絲齊祝賀　29歲生日曝「真實願望」

在風起雲湧的2025年，雖然龍頭廠牌S1正式揭露了「現象級新人」瀬戸環奈的加盟消息，連Moodyz、SOD以及多個單位亦迎來了備受關注的超新星，但令影迷們感到十足意外的事情，更是看見到「引退浪潮」的無預警來襲，因為在當中，包括桃乃木香奈、葵つかさ都悄然道別影業外，連「Ｃ位擔綱」新有菜也確定於2025年底向粉絲們正式揮別。



儘管早於去年的12/21，新有菜便透過在YouTube頻道進行直播的方式，官宣了自己將在今年12/31正式引退的決定，但貌似長達一年的時間，仍難以沖淡粉絲們的失落情緒。只是，寵粉十足的新有菜，非但是在這影業的最後旅程中，積極舉行粉絲見面會行程，於引退作品裡頭也用真摯的情緒，向一路以來支持著自己的朋友們表達感謝之情，著實讓粉絲們感動萬分。

大勢領銜當代影業的聲量要角「新有菜」，於2024年12月21日正式宣佈自己的「引退決定」。（X@Arina_aa9）

許多粉絲祝賀新有菜的29歲生日 讓她備受感動：

然而驚喜的是，雖說再過不到一個月時間，這位「C位擔綱」就將全面卸下幕前身份，但隨著12月15她喜迎個人29歲生日的緣由，亦讓大批粉絲們接連於留言區予以祝賀。對此，新有菜除了感動直言下「みんな誕生日覚えていてくれて本当にありがとう😭💦（意即：謝謝大家還記得我的生日）」外，更因為寫道「因為已經29歲了，今天打算要大吃特吃肉類‼️🍖」的文字關係，可愛顯露出其迎來29歲的欣喜之情。

另外值得一提的，雖說確定在12/31離別影業，但其實截至目前，新有菜仍未斬釘截鐵地表達出未來的後續動態。雖說如同直播時提及的，她可能會關閉坐擁著「百萬粉絲」的X（Twitter）帳號，但或許十足寵粉的她，再經過一年的時間後會產生了不同的想法，所以對此感興趣的朋友，不妨就與小編一同關注12/31的到來，屆時再加以關注新有菜所將呈現的話題動態。

