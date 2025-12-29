食客打翻飲品內疚想主動善後　店員一窩心舉動獲激讚：人間有情

近年香港服務業常被詬病態度差，網上充斥著各種投訴與不滿。不過，寶琳一間台式茶飲店日前就出現一則好人好事，有一位女食客不慎打翻飲品，本打算自己清理，卻換來店員的暖心對待！



近日有網民在社交平台Threads分享，指自己聖誕期間光顧寶琳一間茶飲店，卻不小心將剛買的飲品「倒瀉到成地都係」，之後決定打算自己動手清理，「膽粗粗問店員姐姐有冇拖地嘅可以比我拖返」。結果店員即刻走出櫃台幫忙清理。PO主形容當時自己「呆Q咗」站在一旁「係咁不斷講唔好意思」。

倒瀉飲品後，Po主感到非常內疚。（Threads截圖）

清理完畢後，PO主回到座位陪朋友，內心還思考是否要再買一杯補償心理缺口，又怕剛才已經造成麻煩，再下單會打擾店員。而就在此時，店員竟主動送上一杯全新的飲品，杯身還貼著一張手寫Memo紙：「正常客人倒瀉，我哋冇得沖返俾佢的，不過沖咗個細ver.烏龍奶茶（正常）Merry Christmas！」

事後店員竟主動送上一杯全新的飲品（《二十不惑》劇照）

這份突如其來的驚喜令PO主「呆到唔知點多謝好」，大讚「人間有情」，並直言是「聖誕節收過最warm嘅嘢」。

帖文一出隨即引起網民熱議，有網民指出關鍵亦在於PO主的態度，表示「因為你想承擔返個責任而店員feel到」。而該名網店員亦現身留言區指「本人路過keke」，PO主亦再次道謝「OMGGG真係好多謝你，太有心了，聖誕快樂！！」。同時有不少街坊留言認證該店一向高質「呢間嘢開到好夜，珍珠好食，服務一直都好好」。