御宅族男女衣著差超大！男毒L不修邊幅、御宅女精心打扮暗藏真相
撰文：ETtoday
一則看似日常的觀察貼文，近日在日本社群平台掀起驚人回響。
該貼文描述作者在 Animate 池袋本店的所見所感，指出女性御宅族多半精心打扮、風格時尚，反觀男性御宅族則較常給人不修邊幅的印象 ( 當然並非每個人都這樣 )，該貼文至今突破 2,900 萬次成為熱議焦點。
貼文作者推測，女性御宅族或許抱持著：
希望成為配得上喜歡的偶像。
的心態，因此在推活場合特別注重外表。
並進一步拋出疑問，「那麼，男性御宅族又是怎麼想的？」這個問題引來大量網友從自身經驗出發，分享對御宅文化、性別差異與價值觀的深度解析。
不少留言指出，男性御宅族並非不重視外表，而是選擇將金錢、時間與思考力等所有資源全數投入在周邊商品或活動之中，外表管理反而被視為不必要的消耗，有網友形容，
「比起打扮，我更在意能不能多買一張 CD / 多抽一次角色」
「角色是神明，本來就覺得自己配不上，所以要傾盡全力供奉」
「相信我的推不會因為打扮不夠好看就嫌棄我！」
也有人分享認為，女性御宅族的時尚化其實來自長年累積的壓力，過去女性粉絲曾因「不夠漂亮」而遭到嘲笑，讓打扮逐漸成為一種自我保護與生存策略。
