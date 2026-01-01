男中學生零用得$800要求約會AA制　女友1句回覆惹公憤：當你ATM

學生哥拍拖，經濟考量往往成為戀愛大考驗。近日一名中學男生在網上大吐苦水，指自己每週零用錢雖然比女友多，但因長期獨力承擔二人拍拖開支而感到吃力。當他嘗試與女友商量「AA制」時，竟換來對方一句涉及人格侮辱的回覆，對話截圖曝光後迅速引起網民熱議。不過，PO主最終的處理方式卻意外贏盡掌聲，被網民激讚「有風度」。



近日有一名網民在社交平台Threads透露，自己與女友均為中學生。自己每週有$800零用錢，而女友則有$500。兩人見面頻密，但問題在於「每次食飯都係我俾晒」，他直言「真係付（負）擔唔到」，表示自己的零用錢不足以支撐兩個人的開銷。對此，他嘗試向女友提出「其實如果我哋AA得唔得？」

男方提出AA制，女方回覆令他非常無奈。（Threads截圖）

香港新騙局？內地客藥房驚現大額現金銀包！識破陷阱1招智退騙徒

從他公開的對話截圖可見，女友回覆「吓？！你認真？」，隨即以自己零用錢少為由拒絕，表示自己「已經冇要求你餐餐都係西餐」。在他再次追問下，女友直接回覆不接受AA，甚至表示「窮就咪Ｘ同我拍拖」。PO主當下無言以對，只能無奈回覆一個「好」字。

大批網民勸誡應該PO主應該盡快分手（《那些年：我們一起追過的女孩》劇照）

拼多多$26波鞋串錯變「Fishion」客服神解釋惹爆笑：你識條鐵咩？

事件隨即引起網民熱議，大批網民勸誡應該盡快分手，網民表示「中學生拍拖 AA 好正常，大家都冇$」，亦指責女方有嚴重公主病，「只是當他人肉ATM」、「自己都係得$500一個月冇骨氣，要人請有臉話人窮？」，直言對方連基本的互相體諒都做不到。亦有學生家長留言稱自己兒子拍拖會給額外的零用錢「叫佢同女朋友食好啲，唔好失禮」，而對方亦懂得回禮或間中請客，指出互相尊重才是關係長久之道。

日前，PO主更新了感情最新情況，他表示「同佢過完聖誕，就正式同佢分咗手。」還特意解釋這次是雙方的初戀，認為前女友之所以有這種偏差的金錢觀「係佢原生家庭俾佢，未必係佢自己問題」，呼籲網民口下留情，不要過度責怪對方。最後還感激前女友帶給他的經歷，並多謝一眾網民「Ｘ醒咗我」。對於他的做法網民紛紛大讚他「真男人」，並樂見他終於「及時止損」，脫離苦海。