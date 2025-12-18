大學生AI出貓被斷正　心急問求情攻略　慘遭網民恥笑：學校太仁慈

AI盛行，甚至有人利用AI在考試作弊，雖然各方不斷更新監考策略與偵測軟件，但「科技出貓」的現象仍難以杜絕。近日，一名大學生在社交平台自曝，在考試期間因利用AI作弊而被教授斷正，並向網民求救應該如何求情，掀起熱議。



日前一名大學生在Threads發文自述「完sem前用AI出貓比人捉到」，被捉的當下，教授即時要求他交出手機進行檢查，情況令他極度緊張「手震到解鎖都解唔到」，他表示「直接GG，下年先可以再retake，仲要寫檢討書」。

（Threads截圖）

他又在留言區補充，表示自己收到通知「學校高層又特別憎AI , 下星期三要去紀律委員會到俾人審」，並向網民求救應該如何向校方求情。

該名學生向網民求救應該如何求情（《愛回家》劇照）

此帖文迅速引起網民熱議，對於出貓行為本身，網民嚴以批判「ching你直接攞部手機出嚟都真係幾X下」、「點解要出貓？識就識，唔識就唔識。而家你integrity有問題喎！緊（梗)係要嚴懲喇！」，亦有網民表示「下年見好過冇書讀」，還有不少人認為懲罰太輕，「其實唔即刻discon真係好仁慈」、「應該直接踢出校。而家俾你retake當冇事已經係最仁慈」。

雖然批評聲音不斷，但仍有網民給予實際的處理建議「我勸你搵人救你，搵屋企人搵教授寫大量求情信，首要目標係保住個學位。有啲教授想玩你玩到要你退學都得」，但有網民反駁，表示事態嚴重或許難以挽救，「遇到呢啲事學校教職員通常都係互相配合，佢哋只係想你要接受結果」。大家又如何看樓主的出貓行為呢?不妨留言分享。