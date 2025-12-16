17歲學生M記做兼職　突收天價稅單嚇到崩潰：我年收入連5萬蚊都冇

每逢年尾打工仔都會收到稅務局寄來的「綠色炸彈」，大家又要「跌」一筆。不過，近日一名自稱年僅17歲、尚在求學的學生卻在社交平台發文求救，表示自己只是在麥當勞和咖啡店做兼職（PT），時薪僅六七十元，卻突然收到評稅通知，指其年薪高達30多萬，結果要繳交3萬元稅款，令PO主相當崩潰，「真係嬲L到PK」。



收入僅5萬竟變「年薪30萬」

該名PO主近日在Threads發文大吐苦水，他指自己現在只有17歲，之前返麥當勞和咖啡店做兼職Part Time，時薪只有六七十。但日前竟收到稅局寄來的評稅通知書，顯示他有30多萬年薪，更要交三萬蚊稅。PO主指自己翻查去年四月到今年三月銀行月結單，即使加上家人和朋友的轉帳，總收入連5萬也沒有，嘆「第一次收綠色炸彈就咁玩我」，並表示又正值學期尾，事件令他身心俱疲：「我知可以填831（表格）上訴，但學期尾好多嘢做，真係好攰啦。」帖文更上載稅單證明，從圖片中所見清楚寫明年收入為「$333,366」，應課稅金額為$30,964。

事主回憶起早前收到報稅表時，因自知年薪未達13.2萬元的免稅額上限，故在「應課稅入息」一欄剔選了「沒有」，便寄回表格。由於他是第一次報稅，不知道可以用App電子報稅，於是選擇了填寫紙本，且沒有影印留底。

面對突如其來的3萬元稅債，他坦言目前不敢告訴母親，怕對方緊張更添煩添亂，只能獨自承受恐懼：「好驚，政府部門咁計數嘅咩？」

網民推測3大「出事」原因

帖文一出隨即爆來不少熱議，不少網民對PO主遭遇感震驚，綜合網民意見，PO主所以要交3萬多元稅款有3大可能：

1. 僱主報錯稅： 有網民懷疑事主任職的公司在填寫僱主報稅表（IR56B）時出錯，建議事主盡快向公司會計部查詢，索取報稅副本核對。

2. 身份被盜用： 有網民嚴肅指出「你有無唔見過身份證？」、「可能被人盜用資料做黑工或洗黑錢」。若稅局紀錄顯示事主有其他不知名的收入來源，則可能涉及刑事罪行，需要報警處理。

3. 手寫表格填錯位： 例如稅局職員在輸入資料時看錯小數點，或者事主在填寫時誤將某些數字填錯欄位，導致系統自動評稅出錯，有機會只是一場「誤會」。

過來人教路：切勿亂交錢

無論是哪個位置出錯，大部分網民都安撫事主「唔使驚」，並且「千祈唔好交錢住」，更教路應該如何應對：

1.提出反對評稅： 網民教路，必須在稅單發出後1個月內，向稅局提交IR831表格（反對評稅通知書）。只要證明實際收入與評稅不符，稅局會暫緩追收稅款並重新審核。

2.致電稅局了解： 有網民建議直接致電稅局熱線，職員通常會解釋這筆「30萬」收入是由哪間公司申報，屆時便能水落石出。

除此之外，網民亦提醒PO主，以後無論填寫任何官方文件，都要影印或拍照留底，並強烈建議申請「稅務易」戶口，以便隨時翻查紀錄。