08年元旦BB現身賀成年　親身解答都市傳說　網民嘆：我睇住你出世

每逢跨年，搶閘出世的「元旦BB」總是全城焦點。2026年將至，2008年在元旦出生的BB已經18歲，近日該名「BB」更在網上發文，貼出當年自己出世時的新聞報道片段，表示自己明天就正式成人。事件引起網民熱議，除驚嘆時光飛逝，不少人更趁機求證一個流傳已久的都市傳說，而他亦有解答各種疑問。



今日（31日）正值2025年最後一日，有網民在社交平台Threads發文自揭身分指自己正是2008年1月1日零時零分出世的元旦BB，並貼出當年的新聞報道片段，配文「原來不知不覺咁就18年啦，睇返以前自己出世嘅新聞，突然覺得好癲，多謝阿爸阿媽咁多年嘅照顧，聽日正式成人啦」，帖文瞬間引爆眾人回憶。

有網民發文自爆是2008年的元旦BB（Threads截圖）

隨即有網民找出當年的高清新聞片段，據報道，這位姓周的「元旦BB」於2008年1月1日零時零分在東區醫院搶閘出世，是周氏夫婦的第一胎。當時病房內擠滿大批傳媒，但BB依然在父親懷中「眼矇朦」地甜睡，場面溫馨。周太受訪時坦言，比預產期早了一星期，沒想過兒子會趕在元旦出世，當時只許下簡單願望，希望兒子能健康快高長大、孝順父母。

不少人對於2008年出生的人已經18歲這個事實感到難以接受，紛紛留言感嘆自己老了「2008年出世嘅人已經18歲，已經識玩threads」、「體感2008仲係10歲左右」。亦有不少網民笑稱自己是見證著他出世，有一種莫名的親切感「18年前全香港睇到你啱啱出世個樣」、「全香港一齊睇你瞓覺好搞笑」、「出世第一日就上電視，真係贏咗99.99%香港人」。

亦有不少網民對元旦BB能享有各種免費福利的民間傳聞感到好奇，追問「聽講元旦BB讀書唔使錢，坐飛機又唔使錢，搭車又唔使錢，同埋一出世有封大利是」以及「係咪好多嘢永久免費」，對此，PO主則回覆「諗多咗喇師兄」、「放心啦要畀錢㗎」。另有網民回憶當年新聞指迪士尼曾送出「終身入場證」，更精準指出「記得個媽咪係短頭髮」，懷疑PO主就是該名幸運兒。PO主隨即否認不是他，該網民才醒覺記錯「應該係鼠年正月初一果個BB拎到」。

除福利傳聞之外，亦有網民對家長當年在鏡頭前的祝願提出質疑「年年訪問家長都話無期望，我心諗係咪真先？過幾年你就會催谷個細路讀名校㗎啦」，PO主亦大方回應，指家人「雖然間唔中都係對我有啲期望」，但對他就「相對比較自由」，亦慶幸父母不是「怪獸家長」。