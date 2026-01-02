港女生貪靚惹禍？因一裝飾ATM取卡失敗慘被沒收　過來人教出大絕

愛美也要付出代價？一名港人近日親身經歷，在使用自動櫃員機（ATM）存款時，因為一個原因指尖竟無法觸及卡片，最終只能眼睜睜看著提款卡被機器回收，無奈在社交平台發文「哀悼」，引來極多網民留言討論。



Threads截圖

眼睜睜看着被「食卡」

近日有位港人在剛過去的除夕於Threads發佈短片，以「RIP 以後唔Gel長甲」為題，記錄自己因長長的凝膠指甲頂住櫃員機的取卡位，無論如何嘗試都無法用指尖夾出提款卡，最終櫃員機顯示交易取消，該位港人只能眼睜睜看着卡片亦被機器沒收，「交易取消，你的自動櫃員卡已被收回」、「本行一般會在四個營業日補發一張自動櫃員機卡，並寄往你的通訊地址」。

過來人紛紛獻計

帖文迅速引發大量網民共鳴，許多「過來人」紛紛留言分享類似困境，並提出五花八門的解救方法，「其實可以用手指骨夾佢出嚟」、「試過，好彩個陣凌晨冇乜人，我除鞋用腳趾掹返佢出嚟，有用酒精清潔返」、「其實你分別用兩隻手嘅手指夾出嚟就得啦，不過你選擇咗一隻手用嚟拍片」 、「用apps 攞錢唔洗入張咭」，更有人幽默自嘲「其實上次我都好肚餓，但估唔到個ATM仲肚餓」。

《愛回家之開心速遞》劇照

修長甲令日常生活受影響

有部份網民質疑長甲會令日常生活受到影響，「想知咁長指甲點洗頭」、「啲指甲咁長點撩鼻屎」、「唔使抆屎？」。然而其實這份「美麗的負擔」不僅限於櫃員機困境，在修了長甲後，的而且確連日常生活中不同細節都受到影響，例如難以撿起掉在地上的薄硬幣（如一毫子）、卡片或紙張，都可能因指尖無法精準施力而變得異常困難，彷彿也為日常生活增添了一道無形的障礙。