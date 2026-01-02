橋本環奈連破15道題贏千萬獎金！網民卻因1部位狂酸：攝影師有料

在2026第一天就運勢爆棚？日本國民女星橋本環奈參加了日本經典益智節目《猜謎$百萬富翁》（クイズ＄ミリオネア），結果竟然過五關斬六將，成功帶走現場1000萬日幣（約港幣50萬）的豐厚獎金，事件更被轉載到連登討論區，卻有不少連登網民意外將重點放在這個部位。



《猜謎$百萬富翁》（クイズ＄ミリオネア）節目截圖

日本「千年一遇美少女」國民女星橋本環奈，在2026年的第一日參加了日本經典益智節目《猜謎$百萬富翁》（クイズ＄ミリオネア），結果竟連續答對15道題目，在新年的第一天就在復活的經典益智節目大放異彩，並帶走現場1000萬日幣（約港幣50萬元）的豐厚獎金，消息火速掀起網友廣大討論，紛紛直呼「真的太強運了！」。

而全晚最矚目的，就必定橋本環奈被問到最終題目「直到1897年（明治30年），東京成為日本人口第一之前，哪個縣市曾是人口最多的？」，可供選擇的四個答案分別是：新潟縣、愛知縣、廣島縣、熊本縣。如果答對即可拿1,000萬日圓（約50萬港元），若答錯則僅剩100萬（約5萬港元）。

面對奬金的天與地，橋本環奈決定需要「電話求助」，聯繫了最近合作《不良醫生》電視劇的同事大谷亮平和許豐凡，但二人也不確定答案。最後，橋本環奈憑直覺選擇新潟縣，在極度緊張的氛圍下，主持人二宮和也確定橋本環奈答對了，並遞上1,000萬日圓的支票，橋本環奈似乎不敢相信自己勝出，，全場登時歡聲雷動，二宮和也則大讚她的判斷力「簡直逆天」，又笑指是罕見的好運。

停播13年節目正式「復活」

作為首位挑戰者的橋本環奈，也創下了節目開播以來的創舉。這個益智節目《猜謎$百萬富翁》原來已經停播13年，卻在2026年元旦這天正式復活，並找來人氣偶像團體「嵐」成員二宮和也擔任主持，除了橋本環奈，還有菊池風磨、ano、室剛等多位來賓受邀挑戰。

網民重點竟在1部位

事件後來被轉載到連登討論區，不少人質疑獎金對橋本環奈來說並不算多，「得個50萬港紙，佢拍廣告都唔止依個數」、「贏50萬仲要證明自己智商在線，之後高智能廣告接返一堆」、「橋本平均一個月應該多過呢個數？」，亦有部份眼尖網民將重點放在橋本環奈的黑眼圈上，「keep得唔好，出道個期勁正」、「個黑眼圈⋯⋯啲去眼圈既化妝品代言可以集體收皮」、「個樣好似黑眼圈咁多嘅，而家幾歲？」、「攝影師有料…」。