尋秦記電影版｜觀眾激讚3位演員為最強MVP　一角色應改由江華演？

《尋秦記》電影版終於上映，首日港澳開畫收11,299,366元，擊敗《破． 地獄》9,179,401元，登香港電影史上首日最高開畫票房冠軍。連日來不少網民在社交平台討論劇情及各人角色扮演，綜合網民意見，劇中有3位演員被網民封為最強的MVP！



《尋秦記》劇照

《尋秦記》之前遲遲未上映，坊間傳言甚多，正式上映前也有不少尋秦迷擔心會否是爛片。不過電影上畫後，不少影迷大叫收貨，不但回憶殺滿滿，而且全戲也沒有悶場，不少人更睇到眼濕濕。有網民深評各演員的演技，當中更嚴選3大角色為最強的MVP。

（內有少量劇透）

林峯演活秦王嬴政

不少網民激讚林峯非常投入角色，每個眼神都有戲，而且從頭到尾都有帝皇的氣勢，即使一個人面對整個山寨，那種千古一帝的氣勢依然強勁，甚至有影迷相當同情他，「好想抱抱嬴政呢個人⋯好同情佢，唔知點解我覺得佢其實好可憐好孤獨。」盤兒（嬴政）和項少龍兩人的師徒戲更深深感動大家，有網民讚嘆二人猶如在演一套BL劇。但也有網民將當年電視版與電影版的嬴政外貌相比，笑言秦王雖然未找到長生不老藥，「但肯定褪黑素已經煉出咗，你睇吓佢白咗幾多」。

《尋秦記》劇照

threads截圖

滕麗名的善柔最靚

有網民在上映前曾擔心滕麗名在《愛回家》中的熊尚善太過深入民心，憂她重演善柔一角會有熊尚善影子而令人出戲。不過入場睇了電影版的網民均讚嘆，滕麗名相當入戲，雖然戲份不多，但無半句廢話，「舉手投足，眼神氣場，兩個字形容：俠女」。加上滕保養得宜，更認為她是戲中最靚的女角！

《尋秦記》劇照

陳國邦的李斯戲份少卻重要

李斯雖然最後先出現，戲份亦不算很多，但有網民指從每句對白、動作，都睇到陳國邦對這個角色的理解同用心，比當年更多了一份老練和奸詐，「當中在函谷關一場戲，既護主之餘深知項少龍之忠謹，然而又不無心計維護自己率領的丞相系統權威和權位。」更有網民提議拍一套李斯外傳，足見他的演技有多好。

《尋秦記》劇照

阿KEN應該由江華演？

網民大讚以上3位演員最出色，但整部戲選角也認為有需要改善的地方，當中對由苗僑偉飾演的現代人阿KEN評論較多，尤其開場時口型與配音不太夾，可能因為劇本曾修改所致。有網民認為如果江華肯拍，苗僑偉阿KEN一角由他來演可能更理想，「用返平行時空條橋，江華係現代人保留了秦朝嘅記憶，跟住2025年返返去報仇」，有網民更指若由江華扮演阿KEN，挾持宣萱一幕將會更好睇，還笑言到時可以不停播BGM。