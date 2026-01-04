JFFT游學修盲盒勇闖-20℃烏蘭巴托　 網民呼大癲：要活著回來！

YouTube頻道JFFT一向以真實、玩得夠癲而深受網民喜愛。而近日他們策劃的「冬季盲盒旅行團」成為網民討論焦點，相比起豪華度假，觀眾更期待看到成員面對未知挑戰時的真實反應。隨著旅程的持續更新，一眾網民都非常關心這趟極寒旅程的成員安危，緊貼關注他們最新動態。



旅程始於1月2日早上，Jfft床哥、米爺一行人集合香港機場進行直播，為觀眾揭曉本次冬季盲盒旅行團的目的地，起初氣氛輕鬆，成員們興奮地展示行李，雞翼還自信地介紹自己準備了充裕的防寒衣物。直播中亦有觀眾競猜目的地。有人覺得是滑雪勝地北海道，有人猜測是看極光的芬蘭或瑞士，而唯一知道旅行目的地的米爺形容這次旅行將是「人生難忘的體驗」，向大家預告「呢個旅程係有今生無來世，即係惡劣到唔會想再去多次」，亦向各人透露這次旅行還有一位嘉賓加入。

揭曉去烏蘭巴托全員表情凝固

隨後游學修來到機場和成員集合，他初步猜測目的地可能是莫斯科 。繼而米爺打開「新手包」分發物資，每人獲派兩袋暖包，表示「可以隨時救你一命」，然後又表示目的地貨幣無法在香港兌換，因此直接向每人派發200美金，更設有有獎競猜環節，估中者可獲額外100美金，游學修根據登機時間推測是烏蘭巴托。當確認目的地真的是蒙古首都烏蘭巴托，並查到當地氣溫會低至-20℃時，成員們的表情瞬間凝固。米爺又補充「烏蘭巴托被譽為世界上最寒冷的首都，一月份正是當地最冷的時候，曾經最高紀錄是負四十度。」交代完後，一行人就正式出發。

成員於當日下午17:45左右抵達烏蘭巴托，隨即感受到當地的極寒氣溫。雖然晚上享用了被形容為「土皇帝級數」的晚餐時，但含爺在餐後僅五分鐘已經大呻「思鄉」。當晚入住酒店後，比叔遭遇暖氣問題，房內氣溫鎖死在27℃，而室外則是-20℃ ，他被迫打開氣窗，但無法調校大小，只能全開，所以整晚處於左身極寒、右身極熱的狀態下休息。

-24℃全員冰天雪地中推車

1月3日，行程進入第二天，氣溫進一步下降至-24℃。成員們穿上所有能穿的防寒衣物，因造型臃腫被戲稱為「愛斯基摩人」。下午14:12左右，行程更新到全員在雪地中行走，隨後專車不幸在雪地中卡死（Kick住）。全員被迫在冰天雪地中合力推車，床哥與成員們頂著寒風的狼狽畫面，真實反映旅程十分艱辛。

烏蘭巴托之旅Day2（1月3日）合照（Threads）

有一直關注行程的網民表示，1月3日見到發布車在雪地死火的動態後，隨後數小時毫無更新。考慮到當地極度嚴寒的環境，網民都非常擔心眾人安危，所幸深夜時分終於見到成員更新社交媒體報平安，才令網民放心。

在雪地中合力推車（IG）

但根據1月4日早上的合照中已不見比叔身影，回想起前兩晚所經歷的各種折磨，有網民揣測是否因體力透支而被迫「掉隊」。不過最新片段中已見比叔已現身在雪地中玩雪，大家可以放心！

烏蘭巴托之旅Day3（1月4日）合照（IG）

對於這次烏蘭巴托之旅，網民反應相當熱烈。有網民表示在旅行更新前還對米爺的預告表示半信半疑，以為去烏蘭巴托只是誇張的節目效果，直至看到眾人落地之後在風雪中推車的狼狽實況，才知道是貨真價實的「軍訓」。有留言錯重點「今日學識咗一樣嘢：烏蘭巴托係蒙古首都。」不過，更多網民表示，見到更新最新狀況的第一時間不是看內容，而是「幫佢哋數人數先」。而眾人雪地「求生」的氛圍更讓不少人聯想到經典劇集《天與地》，戲稱這次是「2026版天與地」，笑言「決定咗食邊個未？」、「邊個係家明？」。