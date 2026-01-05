《尋秦記》寶物？港男深水埗尋寶驚見1酒樓聖物　網民:項少龍用過

只要有眼光，隨時能夠以平民價錢淘到心頭好！近日一名港男在發文，分享自己在深水埗閒逛時，在一堆舊物中發現一隻充滿年代感的雙耳金屬器皿。這件舊物亦引發網民無限聯想，從《尋秦記》講到香港人的集體回憶。



日前有網民在社交平台Threads分享自己在深水埗掃到的「戰利品」，大讚「深水埗就係咁Ｘ過癮嘅尋寶之地」。從相片可見，物件是一隻雙耳杯，杯身呈古銅色，帶有濃重氧化痕跡與歲月滄桑感，確實有幾分似博物館裡的青銅器。

網民分享自己在深水埗買到的經典舊物（Threads截圖）

帖文引起網民熱議，由於該器皿的造型太過復古，加上氧化的痕跡，不少網民聯想到《尋秦記》，發揮創意指「秦朝杯，抵你發達」、「項太傅用過」。亦有網民表示造型與童話故事中的神燈十分相似「睇錯以為係阿拉丁神燈」、「你試下搵手捽下佢會唔會有隻藍色野彈出黎比三個願望你？」。

還有網民曬出家中同系列筷子托，見到特色舊物，亦有網民被吸引想要購入同款，不過PO主只是回覆指自己只是運氣好「深水埗撞彩見到咋」。

在眾多搞笑留言中，有識貨網民揭開謎底——這個杯其實是「以前酒席食魚翅時托住個碗用嘅銀器」。不少人表示充滿回憶「呢啲翅碗多數會刻埋酒樓名，配埋筷子座」、「香港人聖盃嚟」、「80年代都仲見到嘅，酒席食魚翅用」、「即刻有魚翅湯嘅味道感覺」、「細個見到佢就流口水」。還有被喚醒味蕾記憶的網民分享好味秘訣「記住加浙醋先味嫁！」、「唔該大紅浙醋同胡椒粉」。紛紛感嘆「以前去酒樓真係好多依啲特色嘢，依家咩都冇晒」、「用來食碗仔翅，品味及風味+10」。