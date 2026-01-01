食客大讚澳牛侍應3大暖心行為　網民平反：態度差是都市傳說

位於佐敦的「澳洲牛奶公司」一向以「快、狠、準」的服務態度聞名。而近日有食客在社交平台Threads發文，分享一次澳牛用餐經歷，指自己竟獲伙記3大暖心舉動接待，令他受寵若驚，引起網民熱議。



該名網民在社交平台Threads表示「香港餐飲服務態度真係好差咩？ 」再憶述日前在澳牛享用午餐時的經歷，遇上3件令他大跌眼鏡的驚喜事件，顛覆他的認知。

首先是傳聞中只會催單的伙記，竟然主動走過來問「啲嘢好唔好食？」，令PO主受寵若驚。然後眼見PO主一行人隨身物品較多，更主動拿了一張凳仔給他們。而埋單時侍應還禮貌地講「多謝來臨下次見」，這一連串的窩心經歷，令PO主感嘆「大家都繼續努力」。

（Threads截圖）

帖文一出，隨即引爆網民熱議，不少資深食客紛紛站出來為澳牛平反，指澳牛態度差其實只是被妖魔化的都市傳說或是人云亦云，「佢哋只係快狠準，冇表情，大聲小小唔係冇禮貌」、「佢地作風係好港式嘅效率，總之樣樣都好快」。還有網民精闢指出只要食客不是「玻璃心」或「𠵱𠵱哦哦」，伙記其實相當識做，甚至「試過帶住小朋友去，伙記主動幫手截的士，不知幾好人」。

此外，不少人證實「主動遞凳仔」其實是澳牛的一貫風格，「啲伙記見你大袋細袋咁，會唔聲唔聲咁俾多張櫈你然後行咗去」。而另有網民表示而則對事主的「奇遇」表示難以置信，笑言「你係咪去錯深圳分店？」。