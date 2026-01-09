將軍澳巴士車長突停車　上上層窩心籲乘客做1事　網民反應兩極

搭巴士最緊要準時安全，但如果有車長突然變「導賞員」，你又點睇？近日有網民分享自己搭巴士回家途中，車長中途停車走上上層，叫大家「放下手機抬頭望」，原本一件窩心小事，卻意外引起網民兩極評價。



日前有網民在社交平台Threads分享，下午放工之後，正乘搭過海隧道巴士690S線，該線路來往坑口及中環交易廣場，下午繁忙時段共有四班車。據網民描述，當時車長駛至其中一個分站時，突然停站然後離開駕駛座走上上層，呼籲各位乘客放低手機「抬頭望下巴士頂全部都係小朋友親手畫嘅畫」。

網民分享有巴士車長突然停站走上上層呼籲乘客抬頭觀看畫作（Threads截圖）

車長更感性剖白，指這輛巴士不常出車，加上「今日係佢最後揸690s呢條線」，所以希望乘客能停下來「認真欣賞下d畫，純真而有愛嘅畫」。樓主對此大受感動，認為車長這番舉動十分窩心，並慨嘆香港人平時生活壓力太大，才會變得冷漠，忽略了身邊的微小溫暖。

不過這份窩心並非人人受落，有網民認為該名車長的行為極不專業，斥責「公司請佢返嚟係揸車載客，唔係請佢返嚟表演做馬騮戲」。認為市民放工歸心似箭，「如果個乘客趕時間返去嘅話，真係多得個司機唔少」。有網民更不理解在無事故情況下中途停車走上上層的行為，更批評他在馬路中心停車介紹畫作，「有冇諗過會影響到其他道路使用者」，形容這種行為「感性大過理性」。

有網民認為該名車長的行為極不專業《愛回家》劇照

而該名車長亦有現身在帖文下留言「多謝你！呢位車長係我，多謝你願意影一張」，另有乘客表示搭到同一輛巴士「車長好似係八達通位都貼左張紙提大家架車嘅畫」，更會手寫白板留言「令人一早返工就開開心心上路」，大讚他「敬業樂業」。

亦有不少網民亦被車長的熱誠感動，留言大讚「司機好有心啊」、「這些公車好萌，心情瞬間放鬆」。有人感嘆現今巴士司機質素越來越高「依家啲巴士司機真係好有愛，會善待輪椅人士，會鬧爆播片大聲嘅乘客，依家仲關心乘客添」。

根據官方網站介紹，車上的畫作其實是出自《Go Green, Anderson 巴士車身設計比賽》，這些作品由學生親手繪畫，以繪畫表達對安達臣道新發展區的綠化建設期盼，或對綠色社區、綠色生活的想像。