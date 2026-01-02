情侶撞中自拍館優惠碼爽影2次　店方公開CCTV卻因1事反被轟：抵死

韓式自拍館一直深受年輕人歡迎，而自助消費更講求誠信。但近日有韓式自拍館店主在社交平台Threads公開一段閉路電視片段，指店舖遭兩名顧客以不正當手法，兩度「撞中」店內優惠券號碼，拍攝價值共$150元的免費照片。店主指行為已屬偷竊，要求涉事人士主動聯絡，否則將報警處理。



Threads截圖

近日有韓式自拍館店主在社交平台Threads公開一段閉路電視片段，在帖文中表示店員於埋數時發現有未經正常兌換的優惠券使用記錄，經翻查閉路電視後，證實有兩名顧客在11月28日晚上約11時15分，自行在店內系統輸入號碼，成功兌換免費拍照服務，然而兩人「影咗一次『免費相』都仲唔心足」，竟再次嘗試輸入號碼並成功兌換第二次服務，前後拍攝總值$150元的照片。

PO主強調，所有使用過的優惠券號碼均有記錄，用作核對賬目，此為首次發現同類事件。他在帖文中公開閉路電視截圖，指「行為之卑劣」，更直指片中兩人已經算是盜竊，並要求兩人主動聯絡店舖處理，否則會交由警方跟進。

事件引發網民熱議，更被轉載到連登討論區，網民反應兩極，有部份網民突破盲點，驚訝發現原來韓式自拍館在顧客光顧後，仍會將相片留底「原來影完你公司有留底，又唔delete，感覺完全無私隱，咁我以後都唔會去。」、「唔去了，影完仲要俾人keep相」、「你放人張相上網就得，人地合理地使用bug就唔得？」、「你好難證明人哋冇擁有過個coupon code」，亦有眼睛網民發現閉路電視中，該對情侶輸入的兌換碼「撞中」難道極低，「set埋啲1234號碼抵你死啦」、「1234 /5678喎，我個fd個仔未入幼稚園，見到數字都會順序㩒㗎喎。你哋咁樣set個密碼，引人犯罪，撞中咗佢哋唔影走咗，你哋照可以話佢哋影響你部機你個場運作」。

亦有部份網民正視該情侶的行為問題，「呢兩條友問題喎，同做賊無分別，唔通比賊入屋偷野，又X個住戶間屋咁易比人爆格？」、「嗰2條友cheap到影貼紙相都要偷，冇人話？」、「其實影過會留底呢個唔係常識咩，咁多人發現新大陸咁」、「一向呢啲影相機影完喺會keep喺機內，好似喺好耐嘅事嚟，Y2k個啲貼紙相機直頭有排行榜俾人，投票邊個影得最靚，點解好似新奇事咁，部部都有紀錄啦，韓國個啲都會有。」。