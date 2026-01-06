港鐵男11度著短褲慘被批自戀　網民怒斥偷拍公審風氣：關你咩事

近日香港天氣寒冷，市區氣溫一度跌至10度左右，不少市民外出都出動羽絨、頸巾保暖。而有網民在港鐵車廂見到一名身穿短褲的男子，竟拍照放上網指責對方「自戀」，結果引發大批網民圍攻。



不過，有網民在社交平台Threads上發佈一張在港鐵觀塘綫車廂內拍攝的照片，相中可見車廂內大部分乘客都身穿長褲厚衣，唯獨一名站立看手機的男乘客，身穿黑色運動短褲、配搭長袖運動衣及跑鞋。該名網民稱「香港早上11度著短褲，有幾自戀自己仲(條)腿？」，認為對方在低溫下露腿是為了「曬命」。

（Threads截圖）

帖文一出即刻引起網民熱議，紛紛認為PO主管得太闊。有網民指出男子一身裝備「一睇就知人地去跑步啦，自乜X戀」、「一睇就知一定跑完步la，人哋著三點式都唔關你事」。

但更多網民不滿現在的偷拍公審風氣太過火，直斥「依家連著短褲都會比人擺上網架？真係痴線」、「咁鍾意偷拍人到底有幾自卑？」、「著短褲都要比你公審，我日日都短褲短袖你係咪當我外星人？」。有人建議PO主「得閒做下運動健下身，心胸就會廣闊啲，做人都開心啲」。

（《認識的妻子》劇照）

此外，有人表示香港的11度真的不算太凍，而且有些人是耐寒體質，不需要太多衣物來保暖也正常「我朝早都係著背心，夜晚先加薄外套」、「我外母63歲，得8度佢都係着短袖衫短褲出街」、「我喺溫哥華4度都著短褲，香港先11度就大驚小怪人哋著短褲？」。亦有網民笑言，如此大驚小怪若PO主去到外國可能會嚇死「大鄉里出城，11度又唔係-1度，要唔要去下其他國家望下點先係凍」、「英國有人0度着背心短褲啦，得你先咁大驚小怪」。