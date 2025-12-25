港人遊日寫「中文紙條」跟酒店溝通　被房務員1招KO：真係多謝晒

香港人向來熱衷前往日本旅遊，不過既然來到都日本，一般就會入境隨俗多以英文或簡單日語溝通。然而，近日有港人在社交平台Threads分享，入住日本酒店時因語言不通，突發奇想以「打機概念」自製中文紙條與房務人員溝通，結果竟被執房人員一招K.O，紙條內容曝光後隨即掀起網絡熱議。



近日有港人在社交平台Threads分享，自己到日本住酒店，因為完全不懂日語，但希望房務人員不要清理浴室內已洗淨的杯子區域，「因為已經洗好咗」，於是模仿遊戲中的任務提示，「用少少打機concept求你唔好執杯呢個位」，在紙上以中文寫下「這範圍打掃不用，萬分感謝，A Li La Dor」，並附上日文「ありがとう」（謝謝你）的諧音，更在紙上的「不用」字眼畫上底線強調不用收拾。

未料房務人員看到紙條後，不僅不理解其意，更在紙條空白處用中文回應「謝謝你入住我們的酒店，thank you so much」，同時將杯子重新擺放整齊並清理周邊，令樓主憤怒道「換來係佢嘅感謝，跟住換晒我嘅，真係多X謝晒」。

這張充滿手寫溫度的紙條照片迅速引發網友討論，大部份網民都一面倒認為樓主不應在日本用中文溝通，「好Kam，完全自我中心」、「笑死，A Li Ka Dor，上網搵都抄到句日文出嚟掛？ 日文唔叻咪用英文囉，乜嘢打機concept..」 、「係人哋國家寫返自己語言仲要覺得對方老奉要睇得明，用google translate 照抄句日文都唔係好難啫吓話？」，亦有人用Google翻譯將樓主所寫的東西翻譯為英文文，而意思與樓主所表達的相差甚遠，「You are very grateful for the Cleaning Service」。

亦有部份網民建議樓主下次用另外一種方式表達自己的訴求，「你可以寫『掃除不用。感謝』，日本人應該明白」、「如果你唔想佢換啲杯，你可以杯裏裝啲水。佢見到杯裏有嘢就唔會幫你換杯」。而樓主亦有持續在留言區回覆網民，「其實個啲中文字日文有」、「我諗佢識睇九成意思」、「驚佢哋唔識英文」。