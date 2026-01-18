便利店紙包飲品「雙重食用期」 相差8個月嚇窒網民　真相原來係咁

食品安全最重要，近日有網民在便利店暖櫃買紙包飲品時，發現包裝上竟然出現「雙重食用期」。手多撕開貼紙一看，原裝日期同貼紙日期竟然相差足足8個月。有網民隨即揭開真相，原來這個做法反而更加保障食品安全！



有網民在社交平台 Threads 發文，指日前在便利店的熱飲櫃中購買了一款紙包飲品。當他仔細查看包裝時，發現食用期限的位置貼上一張寫有「12.01.26」的白色標籤紙。

出於好奇，PO主撕開了貼紙，結果發現飲品原本的包裝上，印著的食用期限竟是「22.09.26」。一個是1月，一個是9月，兩者足足相差8個月，奇異做法令人心生疑惑。

便利店紙包飲品驚現兩個使用期限（Threads截圖）

到底便利店為什麼要這樣做？有知情網民留言解答，指出其實是常識兼正規做法「因為入過熱櫃嘅紙包飲品，再放室温會較易變質」，所以大多便利店會加貼日期貼紙，以提醒客人及時飲用，但同時也「有啲店舖唔理照賣」。PO主得知真相後大方回應「謝謝，長知識了，第一次買熱的。」

另有網民引用日本案例補充，指早年曾發生「便利店熱櫃被發現未過期嘅黑色粟米湯」事件，導致當地收緊規定，由以往加熱無需改期，變成必須要標示加熱後的食用期限。