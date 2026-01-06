街頭藝人OliverMa公審港鐵情侶 控被罵「垃圾」網民：惡人先告狀

近日街頭藝人（busker) Oliver Ma在IG發帖文稱，日前擕表演設備搭港鐵時，惹來一對男女不滿及騷擾，狠批他「垃圾應被扔進堆填區」。他將被指罵的片段放上網「公審」，惟及後自稱是當事人的網民圖文並茂講出事件真相，網上風向立即大逆轉，一面倒怒插樓主惡人先告狀。

街頭藝人Oliver Ma（馬賦馳）日前在IG Reels發放短片及發英文貼文公審港鐵情侶. ((oliverma21 IG Reels 截圖)截圖)

IG發帖公審：控訴乘客無理騷擾

街頭藝人Oliver Ma（馬賦馳）日前在IG Reels發放短片及發英文貼文，稱近日擕表演設備乘搭港鐵將軍澳線，期間他將設備靠放一邊，並因側邊座位都坐滿，故最後坐在中間位置。怎料坐在他身旁的一對男女針對他的表演設備作出騷擾，對方更疑似開手機拍攝，故他也反拍對方「自衛」，並寫道「無論你對我的工作或生活方式有什麼看法，我不認為我應該受到如此不尊重的對待，尤其是在地鐵這種公共場所。我只是覺得，作為一名香港人，我有權平靜地搭乘公共交通工具」（Regardless of your opinion of my work or lifestyle, I don't think I deserve to be treated any less than, especially not in an area as public as the MTR. I just feel it is within my right, as a Hongkonger, to take public transport in peace）。

女乘客怒轟「垃圾放返去垃圾堆填區」

從Oliver上載的兩條片段可見，事發的港鐵車廂較為擠擁，當中一名女乘客對著鏡頭怒罵「佢自己掗住咗啲嘢」，並重覆多次說「你影下你自己吖」、「你影我做乜，啲嘢又唔係我」，「垃圾放返去垃圾堆填區」，「去將軍澳啦你，呢架車去北角」 。而另一條影片的拍攝地點則在港鐵月台上，離事主數米距離的女生再對鏡頭高叫「你記得放上網」，並表示不怕回應。

不少粉絲眼看見偶像受辱，紛紛替他不值，有不少粉絲更在帖文中寫道「唔好理呢啲人」、「正八婆」。惟事件發酵半日後，有自稱是片中女生男友的網民，在Threads上發文狠批「無耻是無耻者的通行證」，稱作為普通人被無故公審，想補充返「事實全部」，更圖文並茂「還原」事發經過。

「真相」曝光結局神反轉

該名網民表示， 他和女友在事發當日下午在油塘站上車，驚見有結他及喇叭霸佔了大半道車門，所有乘客都要繞過樂器才能進入車廂，更目擊一名乘客被結他「kick到」。「當時我睇唔過眼，出聲「點都唔係放正喺隻門度啊，又唔睇住佢」，然後一個全身穿着藍色服裝嘅人(拍片者)，冇講任何說話，淨係將器材扶返正，放返喺原位。」

網民稱由於連續3個站的車門都開在同一邊，期間有乘客已表示不滿， 但當事人繼續視而不見。「我女朋友就問藍色服裝人 (即Oliver Ma)，『啲嘢係唔係你架？(佢默默點頭)你知唔知咁樣會kick到人』。於是係空氣凝住咗5秒之後，佢伸前條頸，哄向我女朋友，細聲講『收聲』」。網民指當時他跟女友表示「算啦，呢啲冇同理心嘅人，聽到都唔會理㗎啦」，隨即對方即拎出手機拍攝，「然後就發生影片入面嘅情節」。

根據該名網民上載的圖片，的確有結他及其他表演設備放置在車門前。「唔好講話塞住大半車門，塞足咁多個站。扶住，睇住你帶嘅物品係基本啦」、「(仲夠膽tag@mtr) 。如果有BB車冇人理，點睇對父母都有問題啦，係唔係啊？」。

網民怒轟：惡人先告狀

帖文一出，網上風向隨即神逆轉，不少網民均留言鬧對方無品，自己錯還公審人。「自己錯在先，仲要强詞奪理」、「你自己啲野阻住晒成個門口唔見你講」、「收檔啦叫人shutup 你又唔講嘅？」、「唱得幾好聽都冇用啦」、「你堆嘢擺正門口阻街，仲扮受害者，都幾厚臉皮」。

事件發酵後Oliver Ma也在其IG 用英文回應，他表示已看過了網民的留言， 並承認自己確實有做得不足之處，強調以後會更加留意器材的擺放位置，確保不會阻礙地鐵車門進出。

翻查資料，街頭藝人Oliver Ma（馬賦馳）是中菲混血兒，在街頭busking多年，過往在香港及澳門曾多次因街頭表演及相關行為被捕，曾被控「噪音煩擾罪」、「組織受禁群組聚集」等多項罪名，惟部分罪名不成立。