港男公審躁底外賣員　遲聽電話遭粗口問候　車手揭真相風向神反轉

外賣員與顧客的摩擦時有所聞，近日就有港人在社交平台大呻遇上躁底外賣員，指自己只是遲了少少聽電話，竟遭對方粗口問候。本以為是單純的服務態度問題，但當車手公開事件細節後，網民風向更瞬間大逆轉。



一名顧客在Threads發文大吐苦水，稱自己在Keeta叫外賣，期間因「剛好行開10分鐘」放下手機，回來後發現有5、6個未接來電，還有外賣員的一段躁爆留言「唔聽電話就揼X咗個電話佢啦！」

有顧客發文稱遇到躁底外賣員（Threads截圖）

對此，事主感到相當委屈，認為自己只是稍有疏忽，卻被對方標籤為「西客」兼粗口問候，無奈表示「真係辛苦咗，下次叫完外賣真係要手機不離身，如果唔係又要比人X一鑊」，帖文更上載了外賣員留言錄音。

起初大多數網民認為該名外賣員反應過激，送個外賣無必要講粗口。認為既然備註已寫明「無接觸放門口」，外賣員理應跟隨指示，不解為何堅持要打電話，「影咗相就已經證明送左」，根本無須溝通，就算顧客有疏忽，外賣員都不應該人身攻擊。

外賣員現身留言區爆料事件經過（Threads截圖）

不過事後該名外賣員竟現身留言區，爆料稱事主住在「寶琳最高嗰間屋」，位置偏僻且極度難找，他需要踩單車到球場旁，再行樓梯一級級行上去，足足找了10幾分鐘。外賣員強調，因村屋門牌混亂，必須打電話確認位置，但他表示自己打了6次電話，其中3次是被「手動Cut線」，怒轟事主「唔該你唔好扮擺低咗部手機啦，你心知肚明啦，驚我叫你落黎攞？打死唔聽？一送到影相即刻雙剔已讀？你當我On9？」，他表示自己目前被外賣平台停工14日，但亦直言自己不後悔鬧事主。

網民認為事主應該將心比心（《愛回家》劇照）

大批網民得知真相後指責事主「住西位要有自知之明」。有心水清的網民分析指外賣員分秒必爭，遲送會影響「做任務」及「跑唔夠數」，直斥事主失聯 10 分鐘是「搞到人哋俾 扣錢」。加上外賣員指控事主 Cut 線，網民反擊：「六次都唔聽電話點唔燥（躁)啊 Ching」，認為事主將心比心就自然明白對方為何爆粗「Cut 線扮聽唔到真係好無品」。

面對群情洶湧，事主最終態度軟化，表示經網民提醒後才知外賣員「一單得十幾二十蚊」，承諾日後叫外賣會「手機不離身」，並會「儘量tips個10-20蚊」，但仍堅持外賣員不應作人身攻擊。