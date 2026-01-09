港人路不拾遺守全晚兼幫充電　失主承諾付$3000酬金！結局大反轉

拾金不昧向來被視為美德，但近日有港男的親身經歷卻揭示好人好事背後可能遭遇的荒誕結局。近日有位港人撿到手提袋後整夜守護，更為失主手機充電，最終換來的竟是對方領回物品後「秒速封鎖」，笑言「阿女禮貌上可以加強下」，事件迅速引發極多網民留言討論。



Threads截圖

近期有一名網民在社交平台Threads發文，表示自己撿到一個手提袋後整夜守護，隨即決定負起保管責任，「幫佢守護咗成晚」，更貼心地「手機叉埋電，默默等佢電話」。直至次日清晨睡醒，終於收到對方訊息「俾返啲嘢我，我俾$3000你，please」，其後雙方約定在事主樓下交收。

Threads截圖

事件後續大反轉

然而事件的發展急轉直下。失主前來領取物品後，雖然原本承諾會付$3000 ，但最後「一蚊都冇比我」，而事主強調「錢唔係重點，我冇諗過要」，但更令人錯愕的是，對方「拎完即刻block咗我」，讓事主只能以「黑人問號」形容當下心情。他在文末以幽默口吻總結「世界之大，無奇不有」，並自我安慰道「都開心2026第一日就可以做好事」、「守護好香港人精神，跌嘢都係安全無需擔心的」，但也不忘委婉提醒「阿囡禮貌上可以加強下」。

Threads截圖

網民一面倒撐事主

事件引來極多網民留言討論，亦有許多網民為事主抱打不平，「嗰3000蚊你好人你唔收係你嘅事，但佢自己講完比翻3000蚊當下唔俾之餘，仲要拎完即刻block就真係意義不明」、「遲早唔見第二次，呢啲嘢講得出做唔到」、「你嘅善意同耐性真係好難得，默默幫人守袋、叉電、等足成晚，完全體現咗香港人互相守護嘅精神，遇到咁騎呢嘅人，真係有少少無奈，但係咁先顯得你嘅善良更加珍貴，好事係為自己個心而做，唔係為咗人哋一句多謝或者回報。」。

亦有部份網民建議樓主下次直接交去警署，「執到嘢最好交去警署…今次佢只係無禮貌，下次有機會被老屈，依家世道險惡」、「下次直接交警署啦」、「自己跌咗嘢，啲語氣講到好似比人偷嘢咁，仲要被block勁無辜！樓主下次見到啲人冇乜禮貌就直接交去警署啦，唔使幫佢」。