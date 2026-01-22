東京3周年旅行變出軌現場　男友驚見綠帽短訊崩潰求救：應攤牌嗎?

計劃已久的甜蜜旅行，竟可能成為關係終結的導火線。近日就有男網民在社交平台發文，指與女友到東京進行五天四夜的交往三周年慶祝旅行期間，無意中看到女友手機彈出曖昧訊息，令他大受打擊，瞬間不知應在異地即時攤牌，還是忍辱負重回台灣再處理，帖文引發網民熱烈討論。



Threads截圖

近日有位男網民在社交平台threads發文，指自己在跟女友交往三周年期間到達東京旅行慶祝，卻在女友洗澡時，發現其手機螢幕亮起，出於好意想幫忙充電，卻看到一條來自陌生聯絡人的通知，內容顯示女友已答應與另一名男性在旅行期間見面，甚至同意身體接觸，「後天見面，可以抱妳嗎？」他震驚之下點入查看，發現女友於五分鐘前已回覆對方「好，我很期待」。

港人路不拾遺守全晚兼幫充電 失主承諾付$3000酬金！結局大反轉

《金都》劇照

男網友震驚不已，更諷刺的是，事主認出該男子頭像是女友的高中「好哥們」，使整件事倍添背叛感。而這趟東京之旅更是由他精心策劃，機票酒店均由他支付，目的是慶祝兩人交往三周年。就在發現訊息的半小時前，女友仍與他甜蜜討論次日到淺草穿著哪套和服，轉身卻在手機裡答應與另一名男子親密約會。

《原諒他77次》劇照

事主坦言當下看著女友吹頭髮的背影，感到無比陌生。他在極度困惑與心痛下發文求助，詢問網民應把握證據在東京即時對質，還是為了顧全旅行大局及人身安全，先隱忍至回台灣再攤牌，帖文隨即引來極多網民留言討論，網民一面倒認為應該即時攤牌，並想到不少即時的報復方法，「攤牌，趕出飯店、取消她的機票，讓她自己想辦法」、「不攤牌接下來你能玩的開心嗎？不會。那為甚麼要讓她開開心心的結束這趟旅行？」、「直接安靜離開了，換飯店，斷了所有聯繫，不用給對方有機會」、「好朋友好到床上已經見怪不怪了」。

2026開工吉日吉時｜馬年4大吉日+相沖生肖 教開工4步拜神秘笈

亦有少部份網民認為可以回到台灣再處理大家的關係，「你先飛回來台灣，記得帶著她的護照」、「為什麼要用性去報復…讓她失去一個愛他的男人，就是最大的報復了，蒐集證據然後理性的談分手就好」。

Threads截圖

事主收到極多網民留言回覆之後，亦在其後留言置頂更新自己的後續，表示在開貼文的時候正在一個人在居酒屋喝酒，考慮要不要提前回台灣，在收到網民的建議後已經當日選擇攤牌，「謝謝大家的關心，也謝謝那些叫我攤牌的人，剛剛已經攤牌了，事情經過之後會詳細交代，目前已經分手了」。