麥當勞熱飲驚現神秘金蓋　網民推測作標記新品　前員工揭真正用途

近日有不少港人發文稱購買麥當勞熱飲外賣時，發現杯蓋透氣孔上多了一粒「金色圓拱形膠片」。這個神秘金蓋的作用亦引發眾人猜測，不少人以為是新品的專屬記認，但原來真相並非如此！有稱前員工現身解畫，揭開這個小金蓋的真正作用。



近日有不少網民在Threads發文指購買麥當勞熱飲外賣時，發現原本啡色的杯蓋上，在透氣孔的位置額外加裝了一個「金色圓拱形蓋」。由於造型獨特且以往較少見，不禁好奇發問「M記呢舊嘢其實有咩用？」亦有網民在Facebook群組「麥當勞關注組（香港）」提問「為什麼又整多塊”膠”係個杯蓋上？」

帖文一出，隨即吸引不少網民留言。有看似熟知內情的網民詳細分析，指杯蓋原本只有兩個按鈕供黑咖啡或奶茶選項，但麥當勞上月剛推出新飲品熱朱古力咖啡，為免重新生產新款杯蓋，所以加裝此物讓店員分辨。

亦有不少網民發現這款飲品多數附有該金蓋，因此紛紛推測這是新品專屬的標記，認為「新飲品做個記認，免上餐混亂」。亦有人分享稱之前店員上錯普通咖啡，杯蓋上就沒有這個金色小圓片，令這個說法更加可信。但有不同聲音表示這個小圓片是「防止熱液由氣孔直接噴出，燙傷顧客或外賣員」。

雖然網民推測是用作識別近期新品朱古力咖啡，但原來這個金色蓋並非新鮮事物，早前已有自稱「前麥友」的網民在討論區揭秘，指出這個金蓋其實就是「防濺蓋」。

它的出現並非單純為了分辨口味或裝飾，而是外賣平台訂單專屬的設計。其主要作用是堵住熱飲杯蓋的透氣孔，防止飲品在運送過程中因搖晃而濺出，避免燙傷外賣員或客人。有網民親身試過，若無這塊小圓片杯中飲品「啲泡湧晒出嚟」，認同是防漏神器。

至於這個金色小圓片的真正用途仍有待麥當勞官方揭秘！