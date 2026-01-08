香港棟篤笑藝人挑戰壽司郎「0元食譜」 場面尷尬獲封：地殼級面皮

近日，香港一名棟篤笑藝人發起「追蹤人數決定壽司郎餐費」的挑戰，由於賬號初期追蹤人數為零，他前往壽司郎實測「0消費」用餐。過程中他沒有點選任何付費食品，但都點足7樣餐品，結帳時更需店員反覆確認金額為$0。影片曝光後不少人更直言場面尷尬到唔敢睇！



香港棟篤笑藝人Jordan Leung（69ranch）近日開設全新社交平台專頁，聲稱專頁新增多少追蹤者，就去壽司郎門店消費相應金額，並拍片記錄下用餐情況。由於專頁剛開設，追蹤人數為「0」，意味著他入座後不能花費一分一毫，必須以$0結賬。

片中可見，他入座後拿起平板電腦下單，但點選的都是$0的免費餐點，分別有：壽司薑片、胡椒粉、七味粉、天婦羅蘸汁、兒童餐具、飲管及啤酒杯。而後還將薑片、胡椒粉及七味粉在兒童碗內混合，製成「0蚊涼伴酸薑沙律」再點天婦羅汁調味。至於飲品方面，用免費啤酒杯斟熱水，再插上飲管享用。

而最地獄是結賬時，當他按鈴要求埋單時，前來的店員看著空碟忍不住問「你嗌咗啲咩嘢嘅？」、「即係無嗌嘢食？」隨後另一名店員前來再三確認「有無嗌嘢食？」他亦淡定回覆「淨係嗌咗呢啲」最終店員確認系統顯示為表示「咁樣嘅話就唔使數囉」、「OK，可以㗎喇」，可以直接離開。

這段影片一出，隨即在網上引發熱議，大部分網民都表示「第一次隔住個Mon都尷尬到唔敢睇」、「好X尷呀，尷到唔夠膽睇」，有網民笑言「+1都收唔到」，他更被封為「地殼級面皮」。亦有網民狠批這種做法雖說是為了搞笑，但擔心引發模仿效應，導致壽司郎改變政策「點解無最低消費？逼人出返最低消費」。

不過亦有網民好奇「想知如果有1個 Follower 可以點嗌？」隨著影片爆紅，該專頁的追蹤者人數直線上升，至截稿為止已突破6500人，網民紛紛留名等睇後續挑戰，一個人要食六千元壽司郎，恐怕比食$0薑片更頭痕。