港媽機場泊車收費近$4,000嘲「香港特色物價」 眼利網民嘆：好抵

香港養車成本高，泊車收費貴更是常識。近日有港媽在小紅書大呻，在機場泊車收費竟然要近$4,000，並稱是香港特色物價。有眼利網民一睇張單計返條數，原來時租仲平仲過泊公屋！



近日，一名港媽在小紅書分享自己在香港國際機場泊車的經歷。事主貼出一張停車場收費單據，顯示總收費為$3,840。面對這個金額，事主表示「這個物價，很有香港特色了」。

有港媽小紅書發文呻香港機場停車收費貴（小紅書截圖）

唐綺陽預測2026年12星座整體運勢 天秤婚姻受考驗！2星座財運佳

單看總數，接近四千元的泊車費確實令人咋舌，但有眼尖網民仔細查看事主上傳的照片，單據清晰顯示，車輛入場時間為2025年12月21日05:45，而出閘時間則是2026年1月4日23:06。意味著車輛在停車場內停泊了約15日，期間更跨越了聖誕節及元旦新年。

有網民按實際泊車時數計算 「停了14 天（按整日計），總數$3,840，平均每天$274.28，除開 24 小時，每小時約$11.4」，計算下來，有網民形容「平過泊屋邨」。不少人更質疑事主既然在港生活，為何不選擇乘搭交通工具「四五日內全家出行駕車合理，長時間泊車不如call的士」，此外，亦有精明網民指出，其實機場停車場有預約優惠「只係得聖誕同新年期間需要預約，你依家入去頭三日都係收470」，只要提前做好功課，就能省下一大筆。

絕世筍盤定渣男？日媒揭「零劈腿風險」男人3大特徵！中晒嫁得過

亦有內地網民指出，如果按日均收費計算，的確不算貴，甚至可以說是「良心價」。有人直言「廣州公共路邊停車收費單日封頂328元，來廣州受教育」、「浦東機場也是這個價格，再想想收入比例，就覺得香港很便宜了」。

有網民表示計算下來「平過泊屋邨」（《孤單又燦爛的神-鬼怪》劇照）

面對網民熱烈討論，事主其後亦作出補充，澄清「很有香港特色」只是隨手起的標題，沒想到會引發這麼大的迴響。她解釋，選擇開車去機場是因為行李太多，為了方便才這樣做，心裡也明白坐Uber或的士肯定更便宜，亦承認「機場收費相對很多地方來說也算很合理」，更提醒網民，平時雖然不需要預約也能享有「頭三天 $470」的長期停放優惠，但如果在聖誕、新年等旺季出行，最好提前預約車位，否則就會像她一樣，因為忘記預約而要捱貴價。