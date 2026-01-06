內地客遊銅鑼灣穿搭極衝擊　名牌袋配1物行街 　背後原因原來係咁

香港街頭不時會出現令人意想不到的獨特時尚，近日就有網民發文分享在銅鑼灣街頭見到一位內地女遊客，雖然上半身名牌加身，但腳下的極致混搭卻令人困惑不已，帖文一出隨即引爆網民熱議。



日前有網民在社交平台Threads分享一張照片，相中可見一位內地女遊客身穿鮮紅色時尚套裝，孭住名牌手袋，看似是精心配襯的。但當視線往下移，該名女子的腳上竟然穿著一對酒店免費提供的白色一次性紙拖鞋在銅鑼灣街頭行街。這身奇妙的配搭令PO主極度困惑，忍不住感嘆「著酒店紙拖鞋行銅鑼灣呢啲fashion, 我真係識條棍」。

（Threads截圖）

帖文引起網民熱議，指這類穿搭已是見怪不怪。有網民表示「前幾日都見到」、「佐敦都好多呢啲潮人」，甚至有人在尖沙咀見過「著住浴袍行街」。大部分網民都對這種「時尚」表示無法理解，形容為「觀音頭掃把腳」，亦有人笑言「這是接地氣」。

有眼利網民發現該名女遊客手持的透明膠袋內，隱約可見一對高跟鞋，推測「可能喺對高踭鞋爛咗或者對鞋太刮腳？所以酒店出嚟時直接只著拖鞋？」。而有網民表示自己「以前真係問過佢哋」，原來這一切都是為了打卡。稱這類遊客通常在香港日行兩萬步，雙腳根本受罪「打卡帶咗高踭鞋，然後喺香港行路比佢想像中辛苦一百倍」，加上覺得香港的士費高昂，自己又沒有帶備平底鞋，最終唯有「是但笠住對拖鞋，去到打卡位換返鞋」，認為無須大驚小怪。