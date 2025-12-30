香港新騙局？內地客藥房驚現大額現金銀包！識破陷阱1招智退騙徒

騙徒手法層出不窮，稍有不慎，即使在日常購物的尋常場景亦可能墮入陷阱。近日，有內地旅客在香港連鎖藥房購物時，就遇上一場騙局，但事主最後識破圈套，用一招令騙徒敗走，亦將經歷分享至社交平台，提醒大眾小心。



日前有一名女遊客在小紅書分享經歷，指當日她正在一間藥房專心選購，將購物籃放在地上。期間一名戴口罩的男子一直在她身邊徘徊「過來旁邊看了下 沒一會又走了」，行跡相當可疑。

有內地遊客在藥房內遇上錢包騙案。（小紅書截圖）

當該男子假裝離開後，她低頭一看，發現自己購物籃旁邊多了一個「大額現金錢包」，她形容·「這大額現金露出來這麼多，生怕別人看不見一樣」，而她亦隱約記得自己有看過類似的騙局，「想起來以前刷過一博主撿到錢包反而被污蔑拿了里面的錢，錢包和實際上對不上」。

於是叫來店員拾起錢包，但當店員準備彎腰時，該名口罩男子即刻按耐不住「立馬沖過來拿起錢包」，並打開指著身份證聲稱是自己的錢包，但「他的反應完全不像迷亂中找錢包的樣子」，十分可疑。

該名遊客沒有直接拾起錢包，叫來店員解決。（《和解在後》劇照）

帖文引來大批網民熱議，不少人表示這類騙案在內地稱為「丟包詐騙」，通常以「丟包、撿包、分錢」的手法，利用民眾貪小便宜的心理從而上當受騙。早在二、三十年前已經出現過，指騙徒「劇本都唔改」。還有不少網民一眼認出地上的錢包是「老演員」了，稱自己也曾遇過可疑男子「一直看著我，有沒有撿，最後自己跑過來了」。

除了恥笑手法過時，各路網民亦紛紛獻計應對。雖然無視通常是最佳應對方法，但建議下次若遇上這類可疑情況又無法脫身時，應第一時間拿出手機開啟錄影功能，全程記錄事件始末，保障自身安全。