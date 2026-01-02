內地客激讚香港是「i人天堂」列4大細節嘆秩序感強：感覺沒有冷漠

香港生活節奏急促，常予人「冷漠」或「急躁」的刻板印象。不過，近日有一名內地女遊客分享了在港遇見的4件暖心事情，表示香港人並非冷漠，而是擁有一種令「i人」（內向者）感到極度舒適的邊界感與秩序感，直言香港是她的「天堂」。



日前有內地女遊客在小紅書發文表示「香港太適合秩序感強的比較內向的人了」，因為在香港大家都很有秩序很有邊界感，甚至形容為「感覺是i人天堂」。

有內地遊客大讚香港簡直是「i人天堂」（小紅書截圖）

隨後她舉例指當日在排隊時，遇到一名阿伯試圖插隊，隊伍中另一名阿伯立即對他大聲喝斥「不要插隊！」，而當插隊者試圖以「年紀大」作狡辯時，正義阿伯亦回擊「你年紀大？我年紀仲大過你呀！」 令事主大感佩服，直言「希望我老了也這麼勇敢！」

此外，她在文具店買筆及問路時，有另一名顧客突然插話詢問事情。但店員並沒有因為被打斷而分心，反而向後來者做了一個「稍等」的手勢，耐心地讓她先講完，令她大讚香港的服務充滿分寸感。

她又提到，香港人的善良往往是無聲的。她曾在街頭目睹一位老爺爺，沿路自發撿拾地上的煙頭，手腳俐落得讓她來不及幫忙。另外搭港鐵時見到輪椅人士下車緩慢，周圍乘客亦全程耐心等待。這些細節令她感嘆，在香港生活，即使內向敏感也能過得很好，認為香港人並非冷漠，而是一種「小小聲的溫和與善良」。

帖文一出引來大批網民共鳴，不少人認同香港的秩序感和邊界感確實令人舒適，表示「秩序感強的人在香港生活超舒適」。而對於港人對遊客不友好的說法，有網民笑言「遵守秩序肯定沒多少人會白眼你，不遵守被罵了就會發帖子避雷」，有網民稱「只要你是守秩序、有禮貌的人，是不會不適應香港的。」有網民更分享由香港回深圳的強烈落差，指一出關看到深圳街道衛生及電動車亂象，感嘆還是喜歡香港的規矩與整潔。

除此之外網民亦列舉香港的種種生活細節，力證香港是「i人天堂」。例如搭扶手電梯時左行右立的默契、升降機人滿即止「不會人貼人」、排隊時不用緊貼前人怕被插隊等。