內地客住重慶大廈被坑　$2000瞓穿窿按摩床＋3大恐怖位：進去都傻

花千元住酒店竟變「恐怖片」現場？近日一名內地男遊客表示自己到香港跨年，當晚以過千元入住重慶大廈，雖然獲「升級」大房，但房內驚現「穿窿按摩床」及紅油塗窗，房內各種設施令人相當崩潰，引來網民熱議。



近日，有內地遊客在抖音分享，稱他們一行人在跨年夜當晚剩半小時急忙訂房，未看清位置便以一千多元下單，且到店之後多收了錢。但到達後才知是尖沙咀重慶大廈，辦理入住時，店方聲稱將房間「升級」至市值2,000元、可住5人的家庭房。

而從片中可見，其中一張床的枕頭下，竟有一個大洞。他掀開後當場大笑「這不就是我們診所那個床嗎？」，原來床並非一般酒店睡床，而是一張有開孔的美容按摩床。而房內廁所門亦非普通木門，拉過後完全不是完整的門，根本遮不住任何東西。事主在影片中示範開關門，無奈指「這樣剛好可以看到你在上廁所」。繼而又在評論補充，廁所窗戶亦無安裝窗簾「廁所窗戶不是用窗簾遮的，而是用紅色油漆塗在窗戶上，好有氛圍感。」

除硬裝外，房內完全沒有洗髮水、沐浴露、牙膏牙刷及風筒等基本用品。最令人崩潰的是，店員聲稱充電無需轉換插頭，但他們充電僅5分鐘，快速充電器就「爆炸」了。面對房內環境及嘈雜噪音，他們在片中自嘲是住「貧民窟」，從房內窗戶望出去，「窗外的對面，是1萬塊一晚的半島酒店。」

對於重慶大廈這樣的環境一晚索價$2,000，網民普遍認為事主做了大水魚，指出這個價錢「收我100都想報警」、「還不如買張高鐵票回深圳住五星酒店」。還有網民笑言「房租2000，有1800是因為看到半島酒店」、「其實有賺，重慶大廈係地理雜誌選出人生必到景點之一」。

不少網民直言房間格局極其怪異，懷疑前身是「按摩店」甚至是「一樓一鳳」場所，表示「這種一看就是樓鳳房，懂的都懂」，更有網民表示看到這張床便心知不妙「看到這個床還不跑」。