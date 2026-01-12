政府工｜教資會招聘項目主任月薪$35,080 任何學位+2年經驗可申請

踏入2026年，都想轉份高人工筍工？大學教育資助委員會秘書處（UGC）近日公開招聘項目主任，月薪高達$35,080！雖然這份並非Fresh Grad職位，要求申請人需具備最少兩年全職行政或管理經驗，換句話說，只要你持有本地大學學位，再加上2年相關工作經驗，無論是讀甚麼學系都可以申請！有興趣就即睇以下入職條件及職責詳情！



資料圖片

大學教育資助委員會秘書處-項目主任

薪酬：月薪35,080元

截止時間：15/01/2026 23:59:00

入職條件：

(一) 持有本港頒授的學士學位，或本港頒授的碩士學位，或同等學歷；

(二) 在取得相關學位後，有至少兩年全職擔任行政及／或管理職位的工作經驗。如申請人具有辦公室行政或項目管理的經驗，及／或在政府及／或公營機構提供相關支援的工作經驗，可獲優先考慮；

(三) 具備優良中英文（包括普通話）書寫及口語能力。申請人須在綜合招聘考試兩張語文試卷［中文運用及英文運用］中取得「二級」成績，或具備同等成績［參閱註］；

(四) 具備良好的電腦知識和軟件應用技巧，包括中英文文書處理、試算表、簡報及數據庫管理；

(五) 具備良好組織能力、人際溝通技巧及表達能力；以及

(六) 能於壓力下工作、有強烈的責任感及能獨立工作。

註：

(一) 綜合招聘考試的中文運用及英文運用試卷的成績分為「二級」、「一級」或「不及格」，並以「二級」為最高等級。

(二) 香港中學文憑考試中國語文科「第5級」或以上成績；或香港高級程度會考中國語文及文化、中國語言文學或中國語文科「C」級或以上的成績，會獲接納為等同綜合招聘考試中文運用試卷的「二級」成績。

(三) 香港中學文憑考試英國語文科「第5級」或以上成績；或香港高級程度會考英語運用科或General Certificate of Education (Advanced Level) English Language科「C」級或以上成績，會獲接納為等同綜合招聘考試英文運用試卷的「二級」成績。

(四) 在International English Language Testing System (IELTS)學術模式整體分級取得6.5或以上，並在同一次考試中各項個別分級取得不低於6的成績，在IELTS考試成績的兩年有效期內，會獲接納為等同綜合招聘考試英文運用試卷的「二級」成績。IELTS考試成績必須在職位申請期內其中任何一日有效。

職責：

(一) 就大學教育資助委員會(教資會)／研究資助局（研資局）推行的獎學金及研究資助計劃提供行政支援，包括進行與研究相關的檢討、處理經大學遞交的研究資助申請、聯絡外部評審員及小組成員，以統籌研究資助申請的評核工作、在評審過程中提供相關的秘書處支援等，並協助處理評審結果公布、資助撥款發放、受資助項目的評核和監察工作，以及進行到訪大學的實地視察；

(二) 為教資會／研資局轄下的工作小組及委員會提供秘書服務，包括學科小組成員的委任事宜、備存小組成員的利益申報、定期檢討小組成員名單等，及為研究資助計劃及教資會／研資局轄下的工作小組的相關評核面試、會議及活動提供秘書處支援，包括編制統計數據及協助草擬會議文件／會議紀錄等；

(三) 就教資會／研資局舉辦的年度研資局頒獎典禮及／或其他活動提供項目管理支援，包括協助籌備、推行、宣傳及其他相關工作；

(四) 提供一般辦公室運作和人事工作上的行政支援（包括整理與分析資料、擬備相關報告及文件，以及處理一般事務及與研究資助計畫相關、來自不同政府部門、立法會、各教資會資助大學、媒體及公眾的查詢），監督文書人員的工作，並處理一般辦公室行政及檔案管理事宜；以及

(五) 履行其他受指派的工作。

聘用條款:

申請人如獲聘用，將按非公務員合約條款聘任，一般為期12個月。有關約滿後的續約事宜需視乎秘書處的服務需要，以及受聘者的工作表現及行為。

福利:

(一) 如受聘人在合約期內工作表現和行為持續良好，會獲得約滿酬金。該筆酬金，連同秘書處按照《強制性公積金計劃條例》的規定為受聘人向強制性公積金計劃所作的供款，金額合共為合約期內支取的薪酬總額的10%；以及

(二) 受聘人可享有每年12天的有薪年假、休息日和法定假期(或代替假日)，以及《僱傭條例》規定而又適用的產假、侍產假及疾病津貼。

附註:

(一) 非公務員職位並不是公務員編制內的職位。應徵者如獲聘用，將不會按公務員聘用條款和服務條件聘用。獲聘的應徵者並非公務員，並不會享有獲調派、晉升或轉職至公務員職位的資格。

(二) 除另有指明外，申請人於獲聘時必須已成為香港特別行政區永久性居民。

(三) 作為提供平等就業機會的僱主，政府致力消除在就業方面的歧視。所有符合基本入職條件的人士，不論其殘疾、性別、婚姻狀況、懷孕、年齡、家庭崗位、性傾向和種族，均可申請本欄內的職位。

(四) 入職薪酬、聘用條款及服務條件，應以獲聘時之規定為準。

(五) 如果符合訂明入職條件的應徵者人數眾多，招聘部門可以訂立篩選準則，甄選條件較佳的應徵者，以便進一步處理。在此情況下，只有獲篩選的應徵者會獲邀參加筆試╱面試。

(六) 政府的政策，是盡可能安排殘疾人士擔任適合的職位。殘疾人士申請職位，如其符合入職條件，毋須再經篩選，便會獲邀參加面試╱筆試。在適合受聘而有申報為殘疾的申請人和適合受聘程度相若的其他申請人當中，招聘當局可給予前者適度的優先錄用機會。有關政府聘用殘疾人士的政策及其他相關措施載列於《用人唯才：殘疾人士申請政府職位》的資料冊內。申請人可於公務員事務局互聯網站參閱該資料冊，網址如下：http://www.csb.gov.hk 內的“公務員隊伍的管理-聘任”。

(七) 持有本港以外學府╱非香港考試及評核局頒授的學歷人士亦可申請，惟其學歷必須經過評審以確定是否與職位所要求的本地學歷水平相若。有關申請人須郵寄修業成績副本及證書副本到下述查詢地址。

(八) 為廣周知，香港中學會考相若於資歷架構第2級別，而香港中學文憑考試相若於資歷架構第3級別。雖然資歷架構第2及第3級別亦涵蓋其他資歷，但就是次招聘而言，只會接納香港中學會考/香港中學文憑考試資歷或相關的同等學歷。有關資歷架構的詳情，可瀏覽資歷架構網站(http://www.hkqf.gov.hk)或致電3793 3955查詢。

資料圖片

申請手續:

(一) 申請人須透過公務員事務局網站(https://www.csb.gov.hk) 的網上申請系統於截止申請日期或之前作出申請。申請人亦必須於截止申請日期或之前將一封以英文撰寫（約三百字）的求職信表明應徵此職位的原因，以及一份詳細列明求職者所考取學歷，於各機構所擔任職位，以及現在及過往受聘職位的職責詳情（如適用）的履歷表，及有關所需學歷之證明文件副本電郵至recruitment@ugc.edu.hk。請於電郵標題、求職信及履歷表上註明網上申請編號。

(二) 申請人若非透過公務員事務局網站作出申請、逾期遞交、資料不全或未有夾附求職信、履歷表或所需證明文件，其申請書將不獲受理。

(三) 申請人如獲邀參加筆試及╱或面試，通常會在截止申請日期後六個星期內以電郵方式接到通知。如申請人數眾多，或因其他原因而需要較長時間處理申請，則參加筆試及╱或面試的通知期可能會較長。如申請人未獲邀參加筆試及╱或面試，則可視作經已落選。

(四) 教資會秘書處在使用申請人提供的個人資料時，會嚴格遵行秘書處就處理個人資料所訂的政策。申請人可向秘書處索取有關政策的副本。