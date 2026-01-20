港男怒呻女友索4萬Chanel手袋！委屈被當ATM　網民突破盲點圍插

拍拖講金定講心？近日有港男在社交平台發文大吐苦水，指自己雖然擁有一位「帶出去食飯好有面」的靚女友，但雙方拍拖未夠一年，對方竟向他索取價值約4萬元的Chanel手袋作情人節禮物，大呻對方當自己是ATM，帖文一出即遭網民狠批！



日前，有港男在Threads發文坦言女友的外貌質素相當高「講真我條女係靚嘅，帶出去食飯係有面」，但兩人拍拖未滿一年，女友就在情人節提出要求送贈一個 $40000 的Chanel手袋。令他感到難以接受，質疑女友的價值觀「依家啲後生妹豬係咪對錢完全無概念？」，其後還表示「我唔係唔想送，但我地拍拖都未夠一年就想屈我送個Chanel袋」，直言感覺被對方當作「水魚」或「ATM」。

網民表示被拍拖未滿一年的女友索取四萬元手袋作情人節禮物（Threads截圖）

帖文引起網民熱議，有一派網民力撐事主，斥責女友太拜金，感嘆兩人才拍拖一年就索取名牌手袋實在太過分，反問「有4皮去日本做一個禮拜大爺唔好咩？」，直言「感情真係唔係買貴嘢嚟維繫」。

網民轟「一個CHANEL都唔肯買就唔好學人拍拖」。（《愛回家之開心速遞》截圖）

但大部分網民都認為不支持PO主，有網民表示「畀唔起錢咪唔好拍拖、買Chanel都淨係揀個4萬嘅便宜咗你啦」、「你帶佢出街有面，佢都要個Chanel出街先有面，唔通帶你出街有面咩」、「一個CHANEL都唔肯買就唔好學人拍拖」。

不少人認同既然樓主貪圖女友年輕又靚女，就應該要有心理準備付出代價「你有冇諗過你女朋友畀你帶出去食飯對佢嚟講係佢冇面，個Chanel係補償咋」、「有錢嘅男人從來都唔會覺得女人拜金，越窮嘅男人越覺得女人拜金」。