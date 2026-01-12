中大宿舍微波爐放錫紙爆炸！爐門炸開要疏散　網民:小學生都不如

常識真的不是人人都識，就算讀到大學都不例外。近日中大宿舍竟然有住宿生將錫紙放入微波爐加熱，結果一叮即爆，更觸發火警鐘令全幢宿生深夜疏散。被網民留言恥笑「連小學生都不如」。



事發於1月11日晚上，地點疑為中大逸夫書院國楙樓一樓的共同空間。從Threads流傳的影片可見，當時微波爐運作期間已冒出大量濃煙，甚至一度發出「嘭」的巨響，伴隨強烈火光，氣流更將微波爐門瞬間震開。片主當場後退且大叫「Oh my god」，更觸發了大廈火警鐘，導致全體住宿生需要在晚上緊急疏散以策萬全。

事後，網傳宿舍方面亦向學生發出通告，證實是一宗因「不當使用微波爐（將鋁箔紙放入爐內）」而引發的意外。通告表示「一宗嚴重事件，甚至可能造成重大危害」，並列出一系列指引，要求學生嚴格遵守，包括：嚴禁將金屬物品或鋁箔紙放入微波爐、煮食時須全程在場看顧等。

（Threads截圖）

而香港中文大學在回覆《香港01》記者查詢時確認，昨晚（11日）逸夫書院國楙樓茶水間，確實發生一宗因不當使用微波爐引致的事故。校方指已即時妥善處理，所有宿生安全、無人受傷，並已提醒宿生必須遵從電器安全指引，後續會按照既定機制跟進及檢視是次事件，以策安全。

事件亦引起網民熱議，不少人對大學生缺乏基本生活常識感到震驚。有網民表示「用微波爐都要考牌」，有港媽留言指自己讀小五的兒子見到銀色餐具都識大叫「唔入得」，更解釋因為「會反射同導電」，令網民慨嘆「大學生智商竟輸俾小學生」、「common sense is not so common」。對於宿舍事後發出通告教用微波爐，有中大學生表示「國宿炸咗微波爐已經好好笑，宿舍send email教大學生正確使用微波爐好笑程度level up」、「有黐線嘢發生先至有呢啲email」。

但原來缺乏常識的不止大學生，大批打工仔留言相認，稱公司裡這樣的「定時炸彈」比比皆是。有網民分享「試過見到同事連埋外賣錫紙兜叮，嚇到我即刻撳停，差啲成個 Office 都可以唔要」、「公司有件博士畢業生都係擺錫紙兜去叮，著火仲問點解」。

（《愛回家》劇照）

對於微波爐的使用注意事項， 家電品牌LG亦有提醒各位用家，微波爐雖然是懶人恩物，但切勿亂塞食物。因加熱時會產生水蒸氣，若壓力無處釋放隨時會「炸爐」。如果不確定器皿能否微波，首要檢查有無「Microwave Safe」字樣，否則寧願轉用耐熱玻璃或陶瓷碗碟最穩陣。以下幾類食物及容器更是絕對禁區：

有殼、有皮、有膜的食物：凡是表面沒有氣孔的食物（如全熟/生雞蛋、栗子、香腸等），在微波爐內就像一個不斷充氣的氣球。當內部熱氣無法排出、壓力達到臨界點時，就會發生爆炸。

開蓋的罐頭：罐頭多數由金屬製成，且處於完全密封狀態，直接加熱極度危險。加上金屬會阻隔微波，建議一定要先打開，將食物倒在碗盤上才好加熱。

密封包裝食品：真空或完全密封的包裝不可直接微波。即使包裝上註明「可微波」，安全起見也建議先剪開一個小缺口或開幾個孔，讓蒸氣可以排出，以免包裝膨脹爆爆開。

金屬器皿、錫紙：金屬會反射微波並導電，放入微波爐會產生強烈電流，引發火花甚至起火。因此，錫紙、不銹鋼碗，甚至是帶有金邊、銀邊裝飾的精緻餐具，都不要放進微波爐內加熱。

保鮮紙、紙餐盒、紙碗：雖然部分塑膠聲稱耐高溫，但為了避免塑化劑在高溫下溶出，建議加熱前先撕掉保鮮紙。而且外賣紙盒、紙碗內層通常有防水膠膜，高溫下可能釋放有害物質，最好轉用家中碗碟再加熱。

乾布、木頭、紙製容器：很多人害怕食物汁液四濺，會隨手拿紙巾或乾布蓋住，其實超錯，這類材質乾燥且易燃，在高溫下極易燒焦甚至起火。想防濺油，可以考慮使用微波爐專用的防濺蓋。