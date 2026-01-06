中學生用麥玲玲運程書寫閱讀報告 　網民錯重點狂彈1事：真係人才

踏入新的一年，不少人都會買本運程命理書，看看自己來年能否行大運。不過，這類書籍除了可以提供趨吉避凶的建議，原來還可以成為趕功課利器？近日就有位中學生，竟然選用堪輿學家麥玲玲師傅的最新馬年運程著作來完成閱讀心得功課，引起全網熱議。



日前有中學生在社交平台Threads分享自己的閱讀報告功課，在書名一欄填上《麥玲玲2026馬年運程》，並在內容摘要中，抄寫書中內容，包括「今年為丙午馬年」、「犯太歲生肖」、「屬馬今年是本命年」等風水資訊，更配文笑言：「係咪已經勝過99.9999999%全港中學生」。

（Threads截圖）

打破常規的選題令網民都大讚PO主創意十足且內容非常實用，直言「有feel bro期待你上台演講」、「起碼係自己做，唔係問AI」。更有人提議「搵埋蘇民峰做比較文學你贏晒」，有網民笑言「tag埋麥玲玲睇下你嘅讀後感」。亦有網民就非常好奇「有啲咩佳句」、「比較想睇，交完功課既後續」。

另有網民將重點放在PO主的字跡上，觀察到PO主作為中學生，字跡有待改善之外還繁簡體混用「高中嚟講你啲字都幾肉酸」、「一陣寫繁體一陣寫簡體睇死人」、「手足練一練啲字不如？」。除字體外，亦有細心網民發現PO主尚未為書籍分類，建議他應該剔選「文化」類別「tick文化啦，風水係中國傳統文化嚟㗎嘛！」。

帖文亦引出了不少同道中人分享當年的選書經歷，有網民表示曾以葉劉淑儀的回憶錄《葉劉淑儀服務香港50年》為題材做報告，結果在20分滿分中奪得16分高分，有網民表示自己「寫過字典 老夫子報紙同埋說明書」，甚至有人當年選用《涼宮春日的憂鬱》和《斷背山》來做報告。

