還太歲2026｜麥玲玲吉時吉日+還神教學/祭品清單　4大生肖相沖

踏入2026年，又來到了還太歲/還神時間，正所謂「有借有還」，尤其年初因為在蛇年2025犯太歲而已攝了太歲，就更加要記得還神。《開罐Opener》就為大家請教了堪輿學家麥玲玲師傅，大家即睇還太歲/還神吉日吉時以及各個步驟。



資料圖片

善信年頭到寺廟許願，到每年農曆十二月份，正是還神的時候，以酬謝神恩。不過，善男信女未必知道還神的正確方法，有時會無所適從，但都建議還神答謝神恩。

還太歲/還神前先擇個吉時吉日

傳統上還太歲的時間最好是冬至之前，不過若大家現在才想起要還神，都為時未晚，於《通勝》看到有「歲德」、「月德」、「天德」、「天月」、「德合」、「三合」及「六合」的日子則適宜還神。

資料圖片

👇2026年還神吉日吉時及相沖的生肖👇

《開罐Opener》對大家請教了堪輿學家麥玲玲師傅，以下為大家提供了建議還神的吉時吉日，以及相沖的生肖(當日/時間不宜還太歲的生肖)。

還太歲時間2026｜2月4日

日期：2026年2月4日 (星期二)

吉時：上午7時-9時；上午9時-11時；上午11時-1時；下午1時至3時

相沖生肖：兔

還太歲時間2026｜2月10日

日期：2026年2月10日(星期二)

吉時：上午7時-9時；上午11時-1時；下午1時至3時

相沖生肖：雞

還太歲時間2026｜2月13日(星期五)

日期：2月13日(星期五)

吉時：上午7時-9時；上午9時-11時；上午11時-1時；下午1時至3時

相沖生肖：鼠

還太歲時間2026｜2月19日

日期：2026年2月19日（星期四）

吉時：上午7時-9時；上午11時-1時；下午1時至3時

相沖生肖：蛇

還太歲教學

1.還神必備3大祭品

1.四個水果 2.香燭冥鏹 3.拜祭衣紙

很多善信都誤以為還神的食品愈豐富愈好，才能表達誠意，其實一切從簡，誠心表達謝意便可。帶備四個水果，堆砌成品字型(下面三個上面一個)，香燭冥鏹，拜祭衣紙，如果無帶祭品，可以添香油代替。

2.還太歲/還神上香必知4大步驟

1.開始前先把祭品放在檯上，將衣紙逐層疊成盤形.

2.在寶牒上寫上你的姓名，男的寫善男及名字，女的寫上信女及名字。

3.點上紅燭，稟神時要誠心，向神明報上姓名，還要說些感謝神靈的說話。

4.向神靈鞠躬三次，然後把香插上香爐，多謝保佑這一年來的護蔭、事業順利、財運亨通等，然後拿著衣紙向神靈感謝，保佑一年護蔭，並祈求來年順利，最後把衣紙化掉。

在家還太歲步驟

如果不方便到廟宇參拜，也可以選擇在家中簡單進行還神謝恩，參考步驟如下：

1.準備紅紙—準備一張太歲符、或在一張紅紙上寫上「酬謝當年太歲」，並放在家中神檯。

2.上香參拜—答謝神明過去一年庇護。若家中沒有神位或神壇，可置臨時紅檯、香爐來參拜。 3.即使無犯太歲、無攝太歲，但如平安度過一年，也可以還太歲酬拜神明。