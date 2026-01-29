前AV天后蒼井空罕談政治慘被炎上　直言「喜歡中國」引爆日網怒火

日本前成人影像界知名女星蒼井空，近年淡出螢光幕後轉型經營個人情趣品牌，又活躍於社交平台，在大中華區累積不少人氣，不少老司機也叫她做「蒼井空老師」。向來鮮少觸碰政治話題的她，近日因日本政局動盪罕見發聲，在社交平台上抒發對中日關係的看法，卻因文末一句直白的表態，意外掀起兩國網友的激烈論戰。



資料圖片

現年44歲的蒼井空，過去憑藉AV作品在亞洲地區獲得極高知名度，尤其於華語圈被不少網友暱稱為「蒼老師」。她婚後重心轉向家庭與個人品牌，並持續透過社交平台與粉絲互動，在中國市場維持一定影響力 ，在微博更坐擁近2千萬粉絲。然而一向低調處理公共議題的她，近日卻因日本政壇的動向，罕見地在個人社交帳號上表達心聲。

資料圖片

隨著日本政壇近期動盪，首相高市早苗對「台灣有事」議題的立場與解散國會後的局勢發展，使中日關係持續緊繃。在此背景下，蒼井空於X（原Twitter）上發文，提到自己在中國擁有許多朋友，擔憂若因政治對立導致彼此關係疏遠，「會很難過」。她在文末更直接寫下「我喜歡中國」的個人感受。

X（原Twitter）截圖

貼文迅速引發大量關注，短時間內瀏覽量飆破57萬次。在中國社群平台上，不少網友對她的直率表達表示支持，認為她敢於展現真實情感，「你是全日本最思想獨立的女性，我的老師」。然而在日本網路輿論中，卻有部分日本網友質疑她「過於親中」，甚至罵她是「中國的狗」，又批評公眾人物不應輕易涉足敏感政治議題。更有激烈言論翻出其過往職業背景，指稱她的發言可能加劇日本女性在中國被「標籤化」的現象，相關爭論不斷延燒。

X（原Twitter）截圖

面對排山倒海的批評，蒼井空並未直接道歉，而是透過轉發回覆數名網友，表示對方的批評「範圍拉得太大了」，暗示將個人言論無限放大並不公平。然而這番嘗試降溫的舉動，似乎仍難以平息雙方的激烈討論。她的發言在當前日本社會對中情緒複雜的氛圍下，已成為中日網路社交平台的熱議話題。