日本恐怖家庭！12歲長子獨自照顧5弟妹崩潰　網民怒轟：父母無良

日本綜藝節目《偵探！騎士搜查網》（探偵！ナイトスクープ）日前播出的一集引發全網震怒，甚至導致電視台需緊急將節目下架！事緣一名年僅12歲的小學六年級男生，向節目組發出「想辭職一日不做長子」的請求，但看似單純的願望背後，竟揭發出令人心寒的家庭實況。



據日媒MANTAN報道，節目最新一集的主角來自廣島縣一名年僅12歲的少年，向節目組請求「想辭職一日不做長子」。他透露自己是家中的長子，還有10歲、8歲、5歲、2歲還有剛剛出世的總計5名弟妹。由於母親是公司社長，父親負責協助母親工作，公務繁忙，導致家中絕大部分的家務與育兒重擔，都落在父親與這位12歲長子身上。父母在外工作時，就只能他一人承擔。

家中六個孩子和「代班長子」（右一）（MANTAN）

他在委託信中表示，「同學都可以自由玩耍，我很羨慕。老實說，我做大哥做得很累。我出生以來只做過大哥，就算一日都好，我想嘗試一下做次子」。之後節目派出諧星組合「霜降明星」的Seiya（せいや）擔任偵探，前往少年家中做「代班長子」。

（YouTube@暇なツイドラ速報）

成年人代班也體力透支

怎料Seiya一入屋，就見到年幼的弟弟們在家中打鬧，而且父親在簡單交接後便秒速出門工作，留下Seiya和長子面對5名年幼弟妹。

隨之要面對的是，上一秒要安撫哭鬧的孩子換尿片，下一秒又要趕著製作全家人的午餐三文治，根本沒有半秒休息時間。與此同時，委托人少年在一旁感嘆「原來只要看著就好，真的好輕鬆。」短短數小時，身為成年人的Seiya都已經筋疲力盡，但家務地獄仍未結束，飯後收拾殘局、哄BB睡覺、摺不完的衣服。

（YouTube@暇なツイドラ速報）

就在Seiya與攝影隊完成拍攝，準備離開之際，屋內隨即傳來媽媽的大吼聲，命令休息不久的長子「去煮7杯米！」這句未被剪輯的畫外音瞬間引爆輿論。

網民怒轟無良父母

而後媽媽的社媒帳號被迅速起底，更有網民翻出媽媽過往的IG貼文，發現她早在長子6歲時便以「很好用」來形容兒子，網民紛紛湧入留言區炮轟這對父母「只會生不會養」，根本沒考慮過負擔能力。不少人直斥這種行為如同將長子當成奴隸「父母有本事生，就要有本事自己帶！既然開公司家境優渥，為何連保姆都不請？」，亦有網民擔心長久以來會對長子的心理健康造成影響。

面對排山倒海的質疑，這位媽媽非但沒有解釋，反而態度強硬地反擊網友「管太多」，而不少日本網民已計劃向當地的兒童福利機構通報。

（YouTube@暇なツイドラ速報）

隨著輿論發酵，反響遠遠超出了製作組的預期，網絡攻擊愈演愈烈。為了防止誹謗中傷進一步擴散，電視台最終採取緊急將該集節目下架停止播放。