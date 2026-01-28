匹克球丨Pickleball規則入門必看！港九新界私人+政府場地一覽

近年匹克球風潮吹至亞洲，同時吸引不少名人及KOL體驗。匹克球規則與網球相似，但相對較易上手，亦對玩家體能要求相對較低。想跟上熱潮試玩？除了一位難求的康文署場地，其實全港各區都有大量匹克球場地進駐，室內室外都有，無論任何天氣都能體驗這項熱門運動。

匹克球熱潮近年吹至亞洲，香港亦開設不少匹克球場地（PPA亞洲職業匹克球巡迴賽）

香港匹克球丨Pickleball是甚麼？

1965年，美國西雅圖時任國會議員Joel Pritchard與朋友Bill Bell聯同家人渡假期間，即興以乒乓球拍及塑膠威浮球代替羽毛球對打，成為匹克球（Pickleball）的雛形，並於80年代初正式訂立官方規則。

近年多個匹克球職業聯盟相繼成立，更於2024巴黎奧運被列入示範項目，躋身主流運動，本地不少名人如張曼玉、姜濤、肥仔、關楚耀、陳庭欣等都是愛好者。康文署已於去年將匹克球列入「新興活動」之一，並提供多個體育館場地，供市民預約作相關活動之用。

姜濤早前亦有玩匹克球（Threads @heyhey_pickleball）

香港匹克球丨Pickleball規則及計分方法

匹克球結合多項球類元素，網前擊球與底線對拉方式與網球較相似，但加入更多發球及擊球規則，使其更易上手；場地大小與羽毛球類似，但採用較低球網。器材方面，匹克球為一顆帶有孔洞的塑膠球，球拍則為實心板。

匹克球規則【1】發球：玩家需於底線後方開球，必需為下手球，並呈對角線落在對手非發球區位置。

匹克球規則【2】雙彈跳：雙方需讓匹克球在場地兩邊各落地一次，才可開始凌空擊球。

匹克球規則【3】非發球區：即雙方網前7英尺範圍，該處禁止凌空擊球，玩家必需先待球落地才能擊回對面。

匹克球規則【4】得分：只有發球方可得分，先取得11分一方為勝出。設有「刁時」賽制，如雙方打至10-10平手，任何一方必須領先2分才算獲勝。

香港匹克球丨Pickleball場地（港島）

Pickleball港島場地【1】212HK

佔地兩層，一共有4個標準匹克球場可供預約。收費視乎時間而定，繁忙時段為星期一至五5pm後、週末及公眾假期，收費會較高。另設有會員制，加入會員可享折扣優惠。

場地數量：4

室內／室外：室內

收費（每小時，最多供4人使用）：繁忙時段會員$600、非會員$800；非繁忙時段會員$400、非會員$500

地址：黃竹坑香葉道22號15及16樓全層

Pickleball港島場地【2】Asia Aces Pickleball Academy

由前香港網球代表陳詠悠在內的教練與運動員創立，在黃竹坑及數碼港都有分店，前者更為佔地超過7,000呎的旗艦店。此外，Asia Aces Pickleball Academy設有匹克球課程，由專業教練指導，亦為場地使用者提供器材租借服務。

場地數量：1（數碼港）、2（黃竹坑）

室內／室外：室內

收費（每小時，最多供4人使用）：數碼港$200起、黃竹坑$450起

數碼港店地址：Arcade at Cyberport 數碼港商場205號舖

黃竹坑店地址：黃竹坑香葉道22號12樓全層

Pickleball港島場地【3】Bay PickleBay Pickle（官網圖片）

Pickleball港島場地【3】Bay Pickle（天后）

香港首個室內私人匹克球場，另有荃灣及將軍澳分店。除了單次租場，亦有成人及兒童匹克球課程可報讀。會員分為三級制，可享訂場優先權及不同折扣優惠。

場地數量：1

室內／室外：室內

收費（每小時，最多供4人使用）：$600，每位額外玩家加收$100

地址：天后木星街23號G樓1至2號舖

Pickleball港島場地【4】康文署

體育館主場（可進行匹克球、閃避球、躲避盤、健球、合球或巧固球活動）：赤柱體育館、鰂魚涌體育館

匹克球戶外場地（原為羽毛球場）：灣仔寶雲道臨時遊樂場

收費：全免

預約：直接入內使用（戶外場地）；於SmartPLAY康體通系統，以先到先得方式預訂7天內的場次（體育館）

詳情：請致電有關場地查詢

香港匹克球丨Pickleball場地（九龍）

Pickleball九龍場地【1】PickOne（官網圖片）

Pickleball九龍場地【1】PickOne

結合匹克球及籃球元素，設有兩種球類課程。有3個匹克球場可自由預約，包括1個比賽場及兩個訓練場。一個價錢更可6人同行，一班朋友想輪流上場打波或休息都無問題。

場地數量：3

室內／室外：室內

收費（每小時，最多供6人使用）：$500

地址：新蒲崗彩虹道212號THE BURROW 25樓

Pickleball九龍場地【2】Let’s Pick（官網圖片）

Pickleball九龍場地【2】Let’s Pick

提供標準尺寸比賽場地，最大賣點是24小時開放，又可免費借波及球拍，亦設有更衣室，非常方便。由於主打全自助，使用期間記得自律及保持環境整潔。

場地數量：1

室內／室外：室內

收費（每小時，最多供4人使用）：$300（星期一至五6pm至10pm、周末及公眾假期6am至10pm）、其餘時間$200

地址：新蒲崗太子道東712號 友邦九龍金融中心13樓1304室

Pickleball九龍場地【3】啟德體育園（資料圖片）

Pickleball九龍場地【3】啟德體育園

位於啟德體育園的北斗園為有蓋硬地球場，若無賽事及團體租用，市民可用作匹克球活動。場地劃分為9個匹克球場，加入「啟德體育園之友」會員即可預訂10日內場次，另提供球拍及匹克球租借服務。

場地數量：9

室內／室外：室外有蓋

收費（每小時，最多供4人使用）：繁忙時段$300、非繁忙時段$250；器材租借費用$50，包1支球拍及2個匹克球

地址：啟德沐泰街8號 啟德體育館有蓋硬地球場

詳情及預約：啟德體育園官網

Pickleball九龍場地【4】康文署

體育館主場（可進行匹克球、閃避球、躲避盤、健球、合球或巧固球活動）：長沙灣體育館、鯉魚門體育館、竹園體育館、花園街體育館

匹克球戶外場地（原為羽毛球場）：廣東道遊樂場1號羽毛球場

收費：全免

預約：於SmartPLAY康體通系統，以先到先得方式預訂7天內的場次

詳情：請致電有關場地查詢

香港匹克球丨Pickleball場地（新界）

Pickleball新界場地【1】Pickleland HK（官網圖片）

Pickleball新界場地【1】Pickleland HK

2026年新開匹克球場地，24小時開放，每小時更只需$200起，相當抵玩。場地亦有開辦體驗課程，適合新手參加。

場地數量：1

室內／室外：室內

收費（每小時，最多供4人使用）：繁忙時段$300、非繁忙時段$200

地址：荃灣海盛路9號有線電視大樓（詳細地址於預訂後提供）

Pickleball新界場地【2】The Pickleball Lab（屯門市廣場圖片）

Pickleball新界場地【2】The Pickleball Lab

The Pickleball Lab分別在屯門及元朗都有分店，其中屯門店更設6個匹克球場，住在大西北的匹克球迷在區內都可享受打波樂趣。兩個地點均設有體驗班及恆常班，新手開玩都適合。即使是相同時段，兩邊收費及可容納人數亦不同，會員亦設優惠。由於費用系統較為複雜，建議先到網站查詢詳情。

場地數量：6（屯門）、2（元朗，有主場及練習場之分）

室內／室外：室外（屯門）、室內（元朗）

屯門店收費（每小時，最多供6人使用）：$100起

元朗店收費（每小時，最多供4人使用）：$280起

屯門店地址：屯門市廣場4樓

元朗店地址：元朗One North朗壹廣場2樓

Pickleball新界場地【3】Bay Pickle（資料圖片）

Pickleball新界場地【3】Bay Pickle（荃灣、將軍澳）

香港首個室內私人匹克球場，另有天后分店。除了單次租場，亦有成人及兒童匹克球課程可報讀。會員分為三級制，可享訂場優先權及不同折扣優惠。

場地數量：各2個

室內／室外：室內

收費（每小時，最多供4人使用）：$600，每位額外玩家加收$100

荃灣店地址：荃灣愉景新城D·PARK一樓中庭

將軍澳店地址：寶琳MCP新都城中心三期中庭

Pickleball九龍場地【4】康文署

體育館主場（可進行匹克球、閃避球、躲避盤、健球、合球或巧固球活動）：青衣長發體育館、大埔富亨體育館、朗屏體育館、梅窩體育館、將軍澳翠林體育館、大圍美林體育館

匹克球戶外場地（原為羽毛球場）：屯門公園1號羽毛球場、葵盛圍遊樂場、打鼓嶺遊樂場、馬灣珀林路花園

收費：全免

預約：直接入內使用（戶外場地）；於SmartPLAY康體通系統，以先到先得方式預訂7天內的場次（體育館）

詳情：請致電有關場地查詢