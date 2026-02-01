靈動X型性商教母周媛被封殺！專家拆解表演式戀愛：演戲難換真愛

「眼神給出去！」、「身體呈 X 形！」早前大家被這位自稱「中國性商教母」周媛的短片洗版，憑藉誇張肢體動作和極具爭議的「媚男」教學，周媛一夜爆紅，但隨即又因為內容低俗被全網封殺。有香港戀愛專家狠批，這些所謂的討好男性指南 ，是在教你「表演」，而不是做自己。



內地網紅「靈動老師」周媛。(網上截圖)

周媛自稱「中國性商教母」，其課程內容多涉及「如何討好男性」、「女性魅力提升」等。她在短片中教導女性要「眼神拉絲」、姿勢「呈 X 形」來吸引異性。

網民輿論對周媛的課程評價極端兩極化。大批網民怒轟根本是「新時代的PUA」及「小三培訓班」，批評其教導女性無底線地討好男性，嚴重顛覆三觀。但亦有聲音認為學習兩性技巧是「女性自我提升的途徑」。

而抖音近日以違反《網絡安全法》、傳播低俗資訊為由，封禁其帳號。官媒《中國婦女報》更發文批評其遊走於低俗擦邊與偽「情感諮詢」的灰色地帶，呼籲網絡平臺加強審核。

香港婚活HKRD創辦人Anita張惠萍指出，其實「性商（Sex Quotient, SQ）」一詞由中國性學會中醫性學專業委員會在2003新聞發佈會上首次在國內提出，這個概念隨後被一些商業機構和個人借用、引申，並與情感、魅力、兩性關係技巧等內容結合，包裝成培訓課程或評估體系，包括47歲的周媛就此概念推出線上線下課程，吸金賺取超過2400萬。

Anita表示，這些「討好男性指南」，「小三培訓班」，事實上也許能教你幾個眼神、幾句話術，讓你短暫地吸引一些目光。「但從根本上說，是在教你 表演，而不是做自己」，「在課程不會學到如何「經營」關係，而是如何「操縱」關係，這樣機關算盡的技術流程只會讓人離真實的親密關係越來越遠，誰能靠表演，過一輩子呢?」

Anita認為，真正健康、長久的親密關係，核心在於真誠、尊重和成長。「真誠不代表把自己不修邊幅的一面盡快展現，而是大方得體地展露真實而美好的個人形象，並接納真實的對方。透過尊重彼此的邊界、需求和價值觀，彼此相處及支持，共同成長。」她認為這三種東西，任何速成班都教不了，它們需要你在真實的相遇、碰撞和磨合中去細味和學習。