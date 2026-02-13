日本單親媽為¥70萬出賣女兒　逼兩幼女裸拍被捕　冷血供詞超心寒

日本東京近日發生一宗令人髮指的刑事案件，東京一名40多歲的單親媽媽，因誤信網上所謂的「金錢援助」，竟然狠心強迫自己的親生女兒拍攝不雅影片供陌生男人觀賞。最終錢沒拿到，還親手毀了女兒的一生，案件細節曝光後震驚網民！



據《日本經濟新聞》報道，疑犯是33歲的無業男子赤崎修一，看準單親家庭經濟拮据的弱點，2025年5月開始在社交平台上發布誘餌，表示自己願意為單身母親提供資助。據警方調查發現，赤崎專門鎖定經濟拮据的單親媽媽，透過社交平台發布類似的帖文作招徠，一旦受害人主動接觸，他便會要求視訊通話，並以高額報酬誘導母親讓年幼女兒在鏡頭前曝光。

疑犯被捕（日テレNEWS NNN ）

為錢出賣女兒 向老師求助揭發

而這名住在東京的單親媽媽不幸上釣，疑犯涉嫌透過視像通話接觸女性，聲稱可以提供70萬日圓（約3.6萬港幣） 的經濟援助。為拿到生活費，她竟然聽從赤崎的指示，強迫家中14歲的大女兒和11歲的小女兒拍攝極度隱私的裸露影片及照片，並傳送給對方。但疑犯在成功騙取影片後並未履行承諾，最終分文未付，更直接失聯。

直到與對方失去聯絡，這名母親才驚覺自己被騙。案件得以曝光的契機，全因就讀初中的大女兒不堪受辱。她鼓起勇氣向學校老師求助，學校方面隨即報警，才揭發這宗荒謬案件。

雙方供詞令人心寒

面對警方審訊時，赤崎修一毫無悔意，甚至試圖推卸責任以減輕刑罰，聲稱「我有看過二女兒的淫穢照片，但沒有看過大女兒的。」而該名母親的供詞更令人心寒。她承認當時自己被金錢沖昏頭腦，「我以為只要跟著指示做就能拿到錢……所以我沒有尊重女兒的感受，最後強迫她們照我說的做。」

目前，赤崎修一已被警方拘捕。而這名母親亦難辭其咎，雖然她屬於詐騙受害者，但因涉嫌強迫未成年女兒拍攝不雅內容，已被東京警視廳以「未經同意猥褻罪」及「強迫性交」等罪移送檢察機關偵辦。