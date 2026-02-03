三上悠亞「體毛」被炒至天價：原來咁值錢！回應1億日圓片酬傳聞

AV女神三上悠亞雖然2023年已經引退，但吸金能力與話題性依然不減。日前她作客朝日電視台節目，在談話環節中語出驚人，不僅自爆過去自己「體毛」曾被拍賣，最後更以天價成交，還罕有透露引退時的奢華自我獎勵！



日前，三上悠亞日前作客日本深夜談話節目《有吉クイズ 》，參與一項「透過金錢話題挑戰總額10億日圓」的企劃，嘉賓需披露與金錢相關的驚人插曲，將金額加總以達標。

三上透露在女優全盛期，曾有一張附有她「體毛」的珍藏卡被放上拍賣網。起初的物品標價僅為1,000日圓（約50港元），但越來越多粉絲競投，最終成交價竟然飆升至300萬日圓（約15萬港元）。面對如此驚人價格，連見慣大場面的她都感到不可思議，笑言「原來我的毛是有價值的啊！」

三上悠亞透露自己的「體毛珍藏卡」曾被拍賣至300萬日元成交價。（節目截圖）

早前有傳聞指她的片酬高達1億日圓 （約$5,013,636港元），當被主持問及外界最感興趣的AV片酬時，三上悠亞表示「酬勞真的被告知不能說，被下了非常嚴格的封口令」，她解釋，因為業界內每位女優的待遇較懸殊，若公開具體數字，就會成為片商與事務所之間的「談判籌碼」。

為了平息嘉賓的好奇心，她只好自爆在引退時，買了一隻價值1,000萬日圓（約50萬港元） 的名貴手錶獎勵自己，並雙手合十求饒「就請用這個（爆料）放過我吧！」

三上隨後亦加碼自爆另一筆驚人開支。她坦白道「我裝修了我搬進去的房子，花了2,000 萬日元」，連主持人聽後都驚訝反問「咦，這不是房子的購買價格，而是裝修費用嗎？」三上則淡定回答說「我給臥室添置了一張床，還做了一個化妝間……」對生活品質的追求毫不手軟。

三上悠亞透露自己房子的天價裝修費（節目截圖）

雖然三上在節目中對具體收入三緘其口，而她在節目中亦重提了自己備受熱議的擇偶條件。當時她表示，理想男性的年收入最少要達到3,000萬日圓（約150萬港元）。當被質疑要求是否太高時，她霸氣補充「那其實比我的收入還要低」，並強調這已經是她降低標準後的要求。

資料來源：nikkansports、ENCOUNT