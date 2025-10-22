麥玲玲曝曾被批婚姻運奇差！受訪大談另類「御夫術」俾晒錢老公管

麥玲玲師傅夫妻宮奇差無比？近日YouTube 頻道《張慧敏Son姐話》邀請了著名的堪輿學家麥玲玲師傅專訪，期間談及自己年輕時曾經算命被批婚姻運差，更分享她的感情婚姻生活和價值觀，以及教路女生應如何應對另一半有外遇等，不少網民直言受益匪淺。



YouTube截圖

近日企業專家顧問張慧敏Son姐，在其開設的YouTube 頻道《張慧敏Son姐話》邀請了著名堪輿學家麥玲玲師傅，大談命運與婚姻愛情的話題，期間麥玲玲師傅談及到自己的感情曾被算命婚姻運差，「10個師傅，10個師傅話我婚姻唔得」，但直指其實人生沒有完美，「人生冇完美，有遺憾、有缺陷係最好，生得好靚好聰明，通常短命」、對於不少女生介意未能找到另一半，坦言「少咗感情呢part已經係最輕擎，最低消費」。

口腔反映你是否患癌！醫生揭口腔內4大異常 後生仔生痱滋勿輕視

YouTube截圖

要找個容易管理的另一半

雖然被批婚姻運不好，但麥玲玲師傅認為仍有方法「解決」，就是搵一個自己覺得容易「管理」的伴侶，「穩定到沒有機會自己出去偷玩」。她指直至今日仍然與老公相濡以沫 ，老公為人「超級交代」，「我老公係行開開會都會打俾我，『喂，我轉頭開45分鐘會，你要超過搭九先打俾我』」。

她認為女人很容易因為老公「失蹤」而情緒有波動，因此若老公主動交帶會安心，「啲男人最聰明就係自己報導先，報導完之後其實冇人理你」，更指情侶或夫妻經常爭吵大多數都因為「冇交帶」，「佢解釋俾你，你又唔信」。Son姐卻認為若對方成日報到會覺煩，但又想對方關心自己，麥玲玲師傅即說，「咁只有騙子先做到」。

資料圖片

大讚老公是「表叔」但家務不濟

麥玲玲師傅亦大談夫妻相處之道，她會欣賞對方的長處，但仍然要學習接受對方的短處。她表示自己將所有帳本或重要文件交由老公管理及負責，面對Son姐質疑「咁佢走佬真係渣都冇？」，玲玲師傅即笑說「佢管啫，但係郁唔到嘛」。她讚老公是一個「表叔」，處理文件上簡直無懈可擊，連銀行職員都讚嘆其文件齊全程度，但家務就「大件事」，「叫佢買節瓜佢買咗青瓜。佢話節瓜有毛邊度睇到，人哋用保鮮紙包住」，兩人立即大笑起來。

YouTube截圖

婚姻運差應做好風險管理

此外，麥玲玲師傅也認為，婚姻也可以作出風險管理，並以創業為例，表示90%的人第一次創業都失敗，但投放的啟動資金有多少是風險管理的其中一種。婚姻也是同樣道理，要預先做好最壞情況或打算，假設本身已經知道婚姻運勢較差，就婚後「唔好辭工，揾啲嘢撈下」，「唔好完全靠嗰個男人，唔係話唔結婚，你婚都可以照結，要諗住離嘅時候，有咩就捲起包袱走人，還是你掉佢出門口」。

每次失戀可認清自己

麥玲玲師傅坦言初戀就結婚的婚姻危機較大，「其實99%除非你哋2個嘅步伐係好一致，唔係好難行到尾，有乜可能由20幾歲開始就冇遇過比你更加好嘅人」、所以忠告女生別怕失戀，認為每次失戀都可以認清自己，很多真實想法「唔失戀唔知」，更講笑建議Son姐「從此亂咁拍拖」。

老公唔叻勿讓他做生意

此外師傅也温提各位女士，若老公不是特別有本事，別投資對方去做生意，「喺屋企湊吓仔食吓飯真係冇事，雷劈都唔好拎出嚟」、她表示好多女人會希望老公一朝發達，但做生意要蝕幾百萬好容易，若老公安分守己反而相安無事，「你比一百萬佢，其實食飯食得幾多錢啫」，表示若唔嫖唔賭其實用不了多少錢。

若另一半有小三點算?

對於談及婚姻的底線，麥玲玲師傅認為大部分男人也是「有賊心，冇賊膽」，但只要自己沒有正面發現或實質證據，就不會過分懷疑，也會給予足夠的空間大家，「我見唔到嘅嘢，我就唔會諗」，但假設如果證據確鑿，「如果我見到嘅嘢呢，我係唔會放過你嘅」，笑言：「喂咁你拖住返嚟，梗係冇得走啦」。

網民嚴選10大香港新世代女神 5女團成員入圍 她被讚最有仙氣

YouTube截圖

專家揭睡房3大「隱藏毒物」 枕頭這情況必須換！1物品可引發哮喘

整個節目時長雖然接近1小時30分鐘，但內容新鮮、話題有趣仍然引來網民留言討論，「人與人總有安排」、「兩位都好精彩，轉數快，快人快語」、「對話好有營養啊，謝謝你哋無私給予養分」、「成個對話好流暢，睇得好舒服，我袋到嘢落袋呀」、「好多謝兩位分享咁多人生道理」。

資料來源：《女神遇着女神》 (獲張慧敏Son姐授權轉載)