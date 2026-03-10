筍工！養和醫院5大職位空缺　行政部文員任何學位+零經驗可達40K

受AI浪潮影響，不少公司招聘文職都較以往嚴謹，要揾筍工的確難度高。 不過私家醫院養和醫院近日卻招聘多個文職，包括文員、行政助理、病人聯絡主任等，薪酬待遇相當不俗，以行政部行政助理招聘為例，持有工商管理、醫療管理或相關學科的學士學位＋3年相關經驗，月薪可高達47K，好過不少中小企小司經理級人工！

資料圖片

養和醫院空缺｜1.會計部—會計文員 / 收銀員

月薪: $20,026 - HK$25,793 + (津貼 HK$300)

入職要求

(a)DSE考獲五科第2級/達標/E級或以上成績，或在中學會考考獲五科合格或以上成績

(b)具備收銀、出納、提供銀行櫃員服務、櫃檯收銀員經驗者優先考慮

(c)具便利店工作經驗者亦會考慮

(d)良好粵語及英語讀寫能力，懂普通話更佳

(e)具客戶為本服務態度，良好溝通技巧

職責

負責處理病人賬單及繳款事宜，有需要時需夜班工作

養和醫院空缺｜2.行政部—行政助理

月薪: $29,253 - HK$47,322

入職要求

(a)持有工商管理、醫療管理或相關學科的學士學位。

(b)具備最少 3 年辦公室行政或秘書經驗；具備醫療行業或大型機構經驗者優先考慮。

(c)熟悉醫院環境、運作流程及醫療術語者更佳。

(d)具備優秀的中英文書寫及口語溝通能力（包括廣東話及普通話）。

(e) 精通 Microsoft Office 應用程式（如 Excel），並具備熟練的中英文打字技巧。

(f)具備卓越的人際關係及溝通技巧。

(g) 以客戶為中心（服務導向）、主動積極、處事有條理且注重細節。

《和解在後》劇照

養和醫院空缺｜3. 行政部—文員I

月薪:$ 25,793 - HK$40,868

入職要求

(a)持有認可大學之任何學科獲學士學位。

(b)具備醫院工作經驗者優先考慮。

(c)具備良好的中英文書寫及口語能力（包括廣東話及普通話）。

(d)熟悉 Microsoft Office 應用程序（Word、Excel、PowerPoint）及中英文電腦打字。

(e)具備良好的人際關係及溝通技巧。

(f) 工作勤奮、有責任感、能獨立處理工作、有耐心且性格開朗。

養和醫院空缺｜4. 門診/專科門診—病人聯絡主任II

月薪:$20,026 - HK$25,793

入職要求

(a)香港中學文憑考試（HKDSEE）五科考獲第 2 級 / 達標 / E 級或以上成績（包括中英文科）；或中五程度，並於香港中學會考（HKCEE）五科合格或以上成績（包括中英文科）。

(b)具備最少 1 年文書經驗。

(c)具備帳單處理及現金交易相關經驗者優先。

(d)具備良好的中英文書寫及口語能力（包括普通話及廣東話）。

(e)精通 Microsoft Office 應用程式（Excel、PowerPoint）及中英文電腦打字。

(f)具備良好的溝通技巧，並秉持以客戶為中心的服務態度。

(g)每週工作 40 小時。

養和醫院空缺｜5. 其他部門—文員I & II 及病人聯絡主任I & II

月薪

文員 I / 病人聯絡主任 I $25,793 - HK$40,868

文員II / 病人聯絡主任 II $20,026 - HK$25,793

入職要求

(a)香港中學文憑考試（HKDSEE）五科考獲第 2 級 / 達標 / E 級或以上成績（包括中英文科）；或中五程度，並於香港中學會考（HKCEE）五科合格或以上成績（包括中英文科）。

(b)具備最少 1 年文書經驗。

(c)具備良好的中英文書寫及口語能力；具備普通話知識者優先考慮。

(d)精通 Microsoft Office 應用程式（Excel、PowerPoint）及中英文電腦打字。

(e)具備良好的溝通技巧，並秉持以客戶為中心的服務態度。

(f) 需參與輪班工作。

福利

提供完善福利, 包括約滿酬金、酌情花紅、醫療福利及有薪年假等。

申請手續

(a)申請人請附履歷及要求薪酬郵寄香港跑馬地山村道二號養和醫院人力資源部收，或傳真至2892-7576，或電郵至hr@hksh.com，或

(b) 網上申請

資料來源：養和醫院