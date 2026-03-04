廉政公署請助理廉政主任　DSE學歷+零經驗頂薪達$50K！附申請詳情

廉政公署（ICAC）近日展開新一輪招聘，誠聘廉政主任和助理廉政主任兩個職位，當中助理廉政主任只需DSE 5科合格即可報名，但起薪點已高達每月 $27,620，頂薪更達50k！除了待遇優厚，獲聘者在完成兩年半合約後，更可獲發高達底薪總額25%的約滿酬金。如果你自認觸覺敏銳、充滿正義感，又想挑戰多元化的反貪與執法工作，就千萬不要錯過！



（廉政公署）

職位（一）：廉政主任

薪酬：廉政公署薪級表第 19 點（每月港幣 54,700 元）至廉政公署薪級表第 36 點（每月港幣 111,005 元）。

入職條件：

申請人必須 ─

(a) 持有香港任何一所大學頒授的學士學位或具同等學歷；

(b) 符合語文能力要求如下 ─

(i) 在香港中學文憑考試或香港中學會考中國語文科和英國語文科考獲第 4 級或以上成績，或具同等成績；或

(ii) 在公務員事務局舉辦的綜合招聘考試兩份語文試卷（中文運用及英文運用）取得一級成績，或具同等成績；

(c) 通過入職體能測試；及

(d) 在「基本法及香港國安法測試」取得及格成績。

職位（二）：助理廉政主任

薪酬：廉政公署薪級表第 5 點（每月港幣 27,620 元）至廉政公署薪級表第 17 點（每月港幣 50,070 元）。

入職條件：

申請人必須 ─

(a) (i) 在香港中學文憑考試五科考獲第 2 級或同等或以上成績，或具同等學歷；或

(ii) 在香港中學會考五科考獲第2級／E級或以上成績，或具同等學歷；

(b) 符合語文能力要求，即在香港中學文憑考試或香港中學會考中國語文科和英國語文科考獲第 2 級或以上成績，或具同等成績；

(c) 通過入職體能測試；及

(d) 在「基本法及香港國安法測試」取得及格成績。

上述職位的申請人或須於 2026 年 4 月參加筆試。申請人必須在有關筆試取得及格成績，方有機會獲進一步考慮。有關遴選程序及時間表的一般資訊，可參閱廉政公署招聘專題網頁。

職責：

為履行廉政公署肅貪倡廉的法定職能，上述職位的獲聘者會獲派執行各項主要與執法、社區教育和制度防貪相關的職務［職位（一）廉政主任須兼負策劃與督導工作］如下 ─

(a) 調查貪污及相關罪行，並協助檢控；

(b) 推展各項宣傳教育策略和計劃，藉以將廉潔文化植根社會各階層；

(c) 檢視公私營機構的工作常規及程序，並就當中的貪污風險建議防貪措施；及

(d) 支援國際培訓、聯繫與研究工作。

上述職位的獲聘者─

(a) 須在入職後完成已獲資歷架構認證的二十週全日制課程，並於圓滿完成課程後，按運作及／或員工發展所需，履行各等執法及其他職務；以及

(b) 或須不定時、輪班及逾時工作。

（《廉政行動2024》劇照）

聘用條款：

獲聘者通常以合約方式僱用，合約為期兩年半，包括首 24 個月的試用期。如獲聘者在合約期內的工作表現及行為持續良好，可獲發約滿酬金及考慮續約。獲聘者所得的酬金，連同廉政公署根據《強制性公積金計劃條例》（香港法例第485章）為獲聘者向強制性公積金計劃作出的供款，將相等於合約期內實任職位所得底薪總額的 25%。

申請手續：

申請須於2026年3月23日或之前透過廉政公署電子招聘系統遞交。

截止申請日期：2026年3月23日

👉👉👉 廉政公署招聘 申請詳情