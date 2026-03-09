百萬粉絲女神合照求Faker比心慘遭拒！大魔王神級預判：堅持正讚

近期台灣超人氣Cosplayer雨波（Hane Ame）在個人社群曬出與《英雄聯盟》傳奇選手Faker同框合照引發討論。與往常一樣，面對女神級Coser的半心攻勢，李哥這次仍然以經典「正讚」回應。



雨波老師的四妹真的太辣

雨波（Hane Ame）是台灣的知名Cosplayer，不僅在台灣，在國際間也擁有相當高的人氣。她在四大社群平台（Facebook、Instagram、X、YouTube）皆累積大量粉絲，其中Instagram追蹤數更是逼近200萬。

台灣超人氣Cosplayer雨波（Hane Ame）在個人社群曬出與《英雄聯盟》傳奇選手Faker同框合照，面對女神級Coser的半心攻勢，李哥這次仍然以經典「正讚」回應。（Instagram/haneame_cos）

看看更多台灣超人氣cosplayer雨波老師的靚相：

+ 10

擁有姣好身材的她，透過詮釋大量不同的ACG角色深受粉絲喜愛。最近一組Cosplay則是來自《黑神話：悟空》的「四妹」，火辣造型一曝光，立刻讓粉絲暴動直呼：

「真的是太美了」

「這組太辣」

「這個四妹我一定救」



李哥為什麼是神

而Faker，相信已經不需要再多介紹，聯盟之神、不死大魔王、《英雄聯盟》永遠的GOAT。關於李哥的傳奇與美名，多到難以一一列舉。

除了遊戲實力外，李哥在場外形象同樣完美自律。為了避免任何一絲一毫的爭議，他與女粉絲合照時幾乎一律以「讚」手勢回應。即便對方比出半顆愛心，想和他拚出完整的心形，李哥依舊穩穩比出正讚，堅守原則。

早在多年前，韓國知名Coser Nariddyang就曾示範過這件事，即便後來再度與Faker合影，依舊拚心失敗，而且這次李哥還在對方比出愛心前，就率先比出讚手勢，預判魅惑交閃的反應仍然不受年紀影響。

就連雨波老師都無法讓Faker破功比出愛心，只能說神就是神，早已超脫俗世。我們這些凡人，還是趕緊來欣賞雨波老師的美照吧。

延伸閱讀：台灣虎牙女神黑絲照瘋傳！辣腿熱舞超犯規 網笑：晚上看了睡不著

+ 14

延伸閱讀：

引退後作品竟被丟山裡？架乃由羅心碎發聲：不要破壞大自然

【本文獲「COOL潮流生活網」授權轉載。】