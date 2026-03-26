世一劍手蔡俊彥進軍樂壇　被撐奪新人獎！18位明星原來曾是運動員

男子花劍「世一」港將蔡俊彥（Ryan）去年在好友MIRROR成員呂爵安（Edan）的演唱會上擔任嘉賓，憑藉出色歌喉獲網民封為「被劍擊耽誤的男歌手」，更被力推出道。時隔一年，這位劍擊世界冠軍終圓歌手夢，今日（26日）在《叱咤樂壇》首播其首支個人單曲《我最討厭的男歌手》，正式進軍樂壇！而事實上不少明星在加入娛樂圈之前其實都是運動健將，《開罐》為大家整合資料，除了Ryan之外，另外更有17位明星曾經更是運動員！



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現年28歲的蔡俊彥運動員生涯戰績彪炳，2025年7月勇奪世界擊劍錦標賽男子個人花劍金牌，成為歷史上首位贏得世錦賽個人賽冠軍的香港劍手，更曾榮登世界排名第一。Ryan早前接受訪問時表示，劍擊與唱歌可以並存，他會繼續保持劍擊訓練與比賽，同時展開歌手身分，做到雙軌並行，如今再添歌手身分，決心雙線發展，將在今日（26日）發佈其首支個人單曲《我最討厭的男歌手》。

蔡俊彥與MIRROR成員呂爵安（Edan）是大學室友，二人感情深厚。去年Edan舉行演唱會，Ryan擔任表演嘉賓，合唱周杰倫的《安靜》，表現淡定、歌喉獲好評，網民紛紛讚好，更笑稱他是「被劍擊耽誤的男歌手」，呼籲他正式出道。一年過去，Ryan今晚終於兌現承諾，其首支個人單曲《我最討厭的男歌手》在《叱咤樂壇》首播，由林奕匡作曲、黃偉文填詞、陳浩然（Edward Chan）監製，陣容鼎盛，足見其認真發展音樂事業的決心。足見Ryan對音樂事業的認真態度。

而Ryan亦將當歌手的喜訊及新歌的宣傳發佈至社交平台threads，隨即引來極多網民迴響及留言回覆，網民一面倒支持Ryan進軍娛樂圈，更有部份網民力撐Ryan取得今年叱咤男新人金獎「果然係人各有志，宜家現役劍擊手副業做埋歌手，真係大癲！」、「即係好叻㗎嘛，又做運動員又做歌手，我就一定唔得啦！」、「一間宿舍出兩位歌手，應該Hku 比例最高」、「今年男新人金」、「掂！2026叱咤男新力軍夠數」，而Ryan的大學室友Edan其後更留言表示支持「支持R先生」。

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而除了Ryan蔡俊彥之外，事實上不少明星在加入娛樂圈之前其實都是運動健將，《開罐》為大家整合資料，另外也有17位明星曾經更是運動員，有位現在更做了億萬駙馬！

【1】鄧月平：跆拳道

鄧月平在四年前拍攝一部動作電影後與武術結緣，陸續學習過詠春、兵器訓練等，立志要成為一名專業動作演員，在去年8月的ITF國際賽香港選拔賽中，鄧月平成功越級挑戰並以第一名的資格出戰馬來西亞ITF賽事。10月中代表香港出戰亞洲級賽事，首次參加就摘下銅牌。她表示，能代表香港出戰已是莫大榮幸。

不過，港協暨奧委會旗下屬會「中國香港跆拳道協會」後來發嚴正聲明，指他們是港府唯一認可的跆拳道專項體育總會及中國香港體育協會暨奧林匹克委員會成員，負責派中國香港跆拳道代表隊出戰各類國際大型體育賽事，包括奧運會、亞運會、全運會、世界賽及亞洲賽等，強調近日並沒有派任何中國香港跆拳道代表隊成員，參與並非獲世界跆拳道聯盟及亞洲跆拳道聯盟認可的世界賽及亞洲賽。

【2】陳卓賢 Ian：排球

Ian曾是香港男子排球代表隊成員，在港隊時他亦曾加入南華等職業球會，以及城市大學校隊。2018年為專注參加《全民造星》，他選擇退役，入行後在劇集《男排女將》都可以見到Ian打排球的身影。

【3】胡子彤：棒球

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胡子彤憑《九龍城寨之圍城》知名度急升，其實他是香港棒球代表隊成員，擔任內野手，參加過2010年廣州亞運，其出道作《點五步》都是飾演一名棒球手。子彤曾一度退出，不過已在2022年歸隊，翌年在泰國舉行的亞洲盃東區賽，棒球港隊更寫下歷史佳績。

【4】余德丞：游泳

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余德丞中學已入選香港游泳代表隊，更曾獲運動員獎學金，但在城大讀完Year 1後仍未達到亞運標準，最後選擇只繼續參加校隊。他亦擔任ViuTV 2024巴黎奧運評述員。

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【5】鄧麗欣 Stephy：排球

（梁碧玲攝）

Stephy中一已開始打排球，受訓長達7至8年，曾是香港青年排球隊隊員。她同樣因加入娛樂圈而放下排球，直至2015年重組排球隊參與《第35屆全港公開排球錦標賽》女子丙組資格賽，擔任左主攻手及領隊。另外Stephy在《男排女將》也是飾演前排球港隊。

【6】施嘉鑫（BBOY C-Plus）：霹靂舞

《全民造星V》截圖

2024巴黎奧運新增項目之一霹靂舞，香港代表之一C-Plus曾出戰亞運，世界排名59位，其實他亦參加過《全民造星V》，不過在首輪入圍後宣布退賽，全力爭取奧運入場劵。雖然C-Plus無緣巴黎奧運，他亦會在ViuTV擔任評述，講解霹靂舞。

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【7】黃浩然：曲棍球

電影《緣路山旮旯》導演黃浩然原來曾是前香港男子曲棍球隊代表，代表過香港參加第10屆全國運動會，也為有線電視擔任過兩屆奧運曲棍球評述。黃浩然早前重返評述職位，在ViuTV負責講波。

【8】吳諾弘：劍擊

世界排名153位的吳諾弘是港隊劍擊成員，曾出戰2022東京奧運團體賽獲第7名。他小時候是童星，2005至2015年間曾參與多部無綫電視劇集，飾演男主角童年，加入港隊後亦為《是咁的，法官閣下》做過劍擊指導。

【9】陳展鵬：乒乓球

《明星運動會》截圖

陳展鵬是前乒乓球港隊成員，13歲被發掘，曾在銀禧體育學院（體院前身）接受訓練。不過後來因教練離開球隊，他亦放棄了打波。近年他在《明星運動會》都有露兩手，實力依舊，更贏得冠軍。

【10】吳啟洋 Phoebus：手球

Phoebus有10年手球經驗，曾是港隊U16手球代表隊成員。他2019年讀大學Year 4時參加《全民造星II》奪冠，更跟歐鎮灝（George）及葉振弘（Marco）組成男團P1X3L。他在《我們與金牌的距離》更與劍撃代表張小倫Battle。

【11】方力申：游泳

講到娛樂圈游泳健將，方力申一定有份，作為退役香港游泳代表隊員，他曾破11項紀錄，更在2000年悉尼奧運刷新200米背泳、400米混合泳香港紀錄，這紀錄更維持了21年。方力申入行後逐漸淡出運動員生涯，近年開設游泳學校，早前為屬下泳會小泳手未能參加錦標賽一事，與游泳總會周旋，獲網民大讚。

【12】王嘉爾：劍擊

王嘉爾是前香港劍擊代表隊成員，爸爸亦曾是香港劍擊隊總教練。他亞洲排名曾升至第一，但為到韓國當練習生，放棄參加2012年倫敦奧運，以及港大及美國史丹福大學Offer。王嘉爾2014年以男團GOT7出道，現時他主要在美國及內地活動，2024年在Coachella音樂節登場再度引起熱話。

【13】何雁詩：高爾夫球

何雁詩6歲開始便接受正規高爾夫球訓練，曾是香港高爾夫球代表隊成員，更參加過亞運會。她2009年參加《超級巨聲》後加入娛樂圈。

【14】陳健安：足球

安仔是香港足球青年代表隊U14-U18前成員，更在2007至2009年球季踢過港足甲組，分別效力香港08和香港流浪足球會。之後他參加歌唱比賽打入最後4強，組成C AllStar出道。

【15】伍富橋：拉丁舞

伍富橋中一開始已學習拉丁舞，曾為拉丁舞港隊成員，出戰過東亞運動會，其後參加《超級巨聲4》入行。2022年因跟據傳家族資產數以億計的梁兆楹結婚，自此被冠以「億萬駙馬」的稱號。

【16】司徒瑞祈：游泳

司徒瑞祈出生於游泳世家， 是前香港游泳隊成員，所以入行前已認識方力申。2004年因奧運選拔賽失利，參加劇集《赤沙印記@四葉草.2》而入行，主持過多個兒童節目。近年轉戰餐飲業，開小食店及車仔麵店。

【17】袁澧林Angela Yuen：女子甲足

曾贏得金馬獎及獲香港金像獎提名，向來有文青女神之稱的袁澧林，公民女足透過Instagram宣布正式加盟球隊，主教練梁冠聰更讚Angela頗有天份，而且運動神經較好，並跟足所有訓練。